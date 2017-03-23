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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.

На данном участке изменится схема движения. 

22 марта 2017, 10:56
Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения, которое будет обеспечивать отвод канализационных стоков с объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, выходит на финишную прямую. Стоимость нового коллектора 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас работы по строительству коллектора к чемпионату мира 

14 марта 2017, 05:24
В официально сданном в эксплуатацию доме в Самаре нет холодной воды и электроэнергии

В официально сданном в эксплуатацию доме в Самаре нет холодной воды и электроэнергии

Скандальная история с 18-этажной высоткой на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова.
Молодая мама Яна Зотина посвящает большую часть декретного отпуска борьбе за собственное жилье. Выбирала, ориентируясь на близлежащие 3 парка - Гагарина, Загородный и Ботанический сад. Сделку по покупке 

14 марта 2017, 05:16
В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Куйбышевском районе Самары с охраняемой стоянки пропал 25-тонный кран. Заявление о краже в правоохранительные органы поступило 7 марта. Гусеничный кран ДЭК-251 используется для строительства домов. Он находился на охраняемой стоянке по улице Утевской. Когда именно он исчез, точно не 
9 марта 2017, 02:44
Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

На развитие дорожной сети в 34 региона направят 30 миллиардов рублей. Самарская область получит наибольшую сумму – 1 миллиард 800 миллионов рублей.

 Максим Соколов, министр транспорта РФ:
- Все те объекты транспортной инфраструктуры реализуются по всем видам и направлениям транспорта - 

3 февраля 2017, 07:08
За стройкой Фрунзенского моста проследят за 15 млн рублей

За стройкой Фрунзенского моста проследят за 15 млн рублей

Авторский надзор за строительством Фрунзенского моста готов осуществить самарский научно-исследовательский институт «ГазНИИпроект». Это единственная организация, подавшая заявку на тендер. Ее рассмотрит конкурсная комиссия. 

Цена контракта - 15 млн рублей. Средства поступят из областного бюджета. После окончания работ исполнитель должен выдать заключение 

28 сентября 2016, 05:33
С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней

С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней

С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней.
 
За это время практически возведено пролетное строение над озером Банное, три из восьми опор моста через реку Самара уже готовы. Продолжается работа по строительству транспортных развязок на улицах Фрунзе 

22 сентября 2016, 10:34
Надзор за строительством Фрунзенского моста оценили в 15 млн рублей

Надзор за строительством Фрунзенского моста оценили в 15 млн рублей

Минтранс Самарской области объявил тендер по определению подрядчика, который осуществит авторский надзор за строительством мостового перехода «Фрунзенский» на участке от улицы Фрунзе до Шоссейной, включая транспортные развязки. Цена контракта - 15 млн рублей. Средства поступят из областного бюджета. После окончания 

22 августа 2016, 05:09
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