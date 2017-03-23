Фрунзенский мостовой переход построен на треть. Темпы возведения могли быть выше вдвое, но тормозит работу недостаточное финансирование.
Осложняет строительство и найденная в русле Самарки затонувшая баржа. Ее планируют поднять в апреле примерно за 50 миллионов рублей. Строительство Фрунзенского перехода ведется в круглосуточном режиме. Мостовики приступили к монтажу первой из двенадцати частей центрального пролетного строения, масса которой превышает тысячу тонн.
В градостроительном кодексе подобный мостовой переход классифицируют, как уникальное и технологически сложное сооружение. Работа ведется на двух берегах одновременно. Сооружены четыре из восьми бетонных опор. С декабря на них заводят металлические пролеты. Масса каждого сегмента составляет от 15 до 45 тонн.
Алексей Соломатин, мастер строитель монтажных работ участка №2 г.Самара АО "СТГ":
«У него комбинированная система сборки, происходят и сварочные работы пролетного строения, и болтовое фрикционное соединение. Металл соответствует гостовским стандартам, марки 15 КСНД - мостовая сталь, которая соответствует гостандартам еще советских времен».
По технологии, пролеты укладывают, сдвигая от опоры к опоре при помощи четырех многотонных домкратов.
Константин Агалаков, руководитель группы управления строительством АО "СТГ":
«Озеро Банное: фактически на 100% закончен конструктив самого - осталось поставить перила, положить асфальт. Из того финансирования, которое выделено на сегодняшний момент, это 1, 6 миллиарда рублей - мы планируем полностью закончить все опоры, кроме 3 и 4. Они будут либо при увеличении финансирования, либо перейдут на следующий год, и будет выполнена половина пролетного строения».
Активно ведется строительство двух транспортных развязок со стороны улиц Шоссейной и Фрунзе. Избежать пробки с двух сторон широкого шестиполосного моста помогут 10 съездов.
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