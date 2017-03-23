Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую Строительство важнейшего инженерного сооружения, которое будет обеспечивать отвод канализационных стоков с объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, выходит на финишную прямую. Стоимость нового коллектора 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас работы по строительству коллектора к чемпионату мира …