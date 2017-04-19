Выборы прошли на конференции, предшествующей чемпионату Приволжского Федерального Округа по дзюдо, который проходит в Самаре на татами МТЛ-Арены 19-20 апреля 2017 года. Напомним, Иван Мотынга возглавляет Федерацию дзюдо Самарской области. Развитие этого вида спорта, по мнению представителей делегаций из других регионов, должно ускориться. В ближайшее время, будет сделан акцент на программу «Дзюдо в школах». Кроме того, в феврале 2018 году на представительный турнир в Самару прибудут иностранные дзюдоисты.
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Экс-депутат Владимир Сюсин отправиться за решетку на 5 лет
Кировский районный суд огласил приговор бывшему депутату думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата. Как уже рассказывала ТЕРРА, Аникин передал народному избраннику …
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19 апреля 2017, 09:38
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Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»
Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в …
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19 апреля 2017, 04:30
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Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными
Самарскую губернию захлестнула волна поддельных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сотрудники 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий осмотрели гаражные боксы, арендованные жителем Жигулевска 1983 года рождения. В результате было изъято …
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19 апреля 2017, 01:09
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В центре Самары сгорел деревянный дом
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18 апреля 2017, 06:44
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В Самаре прошел чемпионат области по дзюдо
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20 марта 2017, 06:15
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Самарские борцы уступили тольяттинским только в категории 100+
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16 января 2017, 02:07
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Первоклассница из Тольятти попросила кимоно у президента России
Тольяттинская девочка написала президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросила подарить ей форму для занятия в секции дзюдо, пишет tlt-room.ru.
Вместе с мамой 7-летняя школьница под Новый год отправила письмо в администрацию президента. В письме она рассказала, что …
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15 января 2017, 01:30
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В Самаре прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова
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10 октября 2016, 03:50
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Фильм ТРК «ТЕРРА» о турнире Золотой лиги дзюдо в Самаре признан лучшим
Новая победа «ТЕРРЫ». Документальный фильм нашей телекомпании, посвященный проведению в Самаре поединков Золотой лиги дзюдо, признан региональной федерацией борьбы лучшей телевизионной работой года. Награждение накануне прошло в дэнс-баре «Бункер Джека».
Для участия в финальном голосовании специалисты Самарской региональной федерации …
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20 октября 2015, 02:35
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Иван Мотынга - гость программы «Первые лица» 10 сентября
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10 сентября 2015, 03:12
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Кубок губернатора по дзюдо принес самарцам 7 медалей
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12 августа 2015, 10:23
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Призовой фонд Золотой лиги дзюдо в Самаре – 150 тысяч евро
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27 ноября 2014, 10:03