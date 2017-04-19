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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Экс-депутат Владимир Сюсин отправиться за решетку на 5 лет

Экс-депутат Владимир Сюсин отправиться за решетку на 5 лет

Кировский районный суд огласил приговор бывшему депутату думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата. Как уже рассказывала ТЕРРА, Аникин передал народному избраннику 

19 апреля 2017, 09:38
Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в 
19 апреля 2017, 04:30
Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

Самарскую губернию захлестнула волна поддельных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сотрудники 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий осмотрели гаражные боксы, арендованные жителем Жигулевска 1983 года рождения. В результате было изъято 

19 апреля 2017, 01:09
В центре Самары сгорел деревянный дом

В центре Самары сгорел деревянный дом

Сегодня в историческом центре Самары, на пересечении улиц Степана Разина и Ленинградской загорелся деревянный дом. Площадь пожара превысила 100 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 5 пожарных расчетов. Примерно к 16-30 пожар был ликвидирован. Как сообщает ГУ МЧС РФ 

18 апреля 2017, 06:44
В Самаре прошел чемпионат области по дзюдо

В Самаре прошел чемпионат области по дзюдо

10 золотых медалей у спортсменов из Самары. Еще две отправились в Тольятти и Сызрань.
20 марта 2017, 06:15
Самарские борцы уступили тольяттинским только в категории 100+

Самарские борцы уступили тольяттинским только в категории 100+

Подведены итоги первенства области по дзюдо. В соревнованиях, которые проходили 14 января в СК "МТЛ Арена", приняли участие 273 спортсмена из разных районов губернии. На татами выходили дзюдоисты в возрастных категориях до 15 лет и до 23 (юниоры).
Единственное золото, 

16 января 2017, 02:07
Первоклассница из Тольятти попросила кимоно у президента России

Первоклассница из Тольятти попросила кимоно у президента России

Тольяттинская девочка написала президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросила подарить ей форму для занятия в секции дзюдо, пишет tlt-room.ru.

Вместе с мамой 7-летняя школьница под Новый год отправила письмо в администрацию президента. В письме она рассказала, что 
15 января 2017, 01:30
В Самаре прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова

В Самаре прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова

В Самаре при информационной поддержке Телерадиокомпании "Терра" прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова.
Легендарный спортсмен является одним из основателей школы японской борьбы в Куйбышеве. Первые уроки дзюдо он провёл здесь в 1975 году. Турнир памяти тренера 

10 октября 2016, 03:50
Фильм ТРК «ТЕРРА» о турнире Золотой лиги дзюдо в Самаре признан лучшим

Фильм ТРК «ТЕРРА» о турнире Золотой лиги дзюдо в Самаре признан лучшим

Новая победа «ТЕРРЫ». Документальный фильм нашей телекомпании, посвященный проведению в Самаре поединков Золотой лиги дзюдо, признан региональной федерацией борьбы лучшей телевизионной работой года. Награждение накануне прошло в дэнс-баре «Бункер Джека».

Для участия в финальном голосовании специалисты Самарской региональной федерации 
20 октября 2015, 02:35
Иван Мотынга - гость программы «Первые лица» 10 сентября

Иван Мотынга - гость программы «Первые лица» 10 сентября

13 сентября, в единый день голосования, жители Самары будут выбирать депутатов районных советов. Какие проблемы предстоит решать народным избранникам? С какими сложностями столкнулись кандидаты в процессе избирательной кампании?
10 сентября 2015, 03:12
Кубок губернатора по дзюдо принес самарцам 7 медалей

Кубок губернатора по дзюдо принес самарцам 7 медалей

Победительницами открытого турнира за Кубок губернатора Самарской области по дзюдо стали Мария Персидская и Александра Дурнова, кроме того, на счету самарских борцов одно серебро и четыре бронзы.
 
Год назад у команды губернии было 15 медалей, но тогда в турнире приняли участие 
12 августа 2015, 10:23
Призовой фонд Золотой лиги дзюдо в Самаре – 150 тысяч евро

Призовой фонд Золотой лиги дзюдо в Самаре – 150 тысяч евро

Призовой фонд клубного чемпионата Европы по дзюдо, который пройдет в Самаре, составит 150 тысяч евро. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказал президент Федерации дзюдо Самарской области Иван Мотынга.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 20 декабря на татами в Самарской области 

27 ноября 2014, 10:03
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