Призовой фонд клубного чемпионата Европы по дзюдо, который пройдет в Самаре, составит 150 тысяч евро. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказал президент Федерации дзюдо Самарской области Иван Мотынга.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 20 декабря на татами в Самарской области …