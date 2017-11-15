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В Самаре на углу Советской Армии и Гагарина столкнулись Kia и Ford
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14 ноября 2017, 02:12
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Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982
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14 ноября 2017, 11:36
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На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб
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13 ноября 2017, 10:35
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В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов
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13 ноября 2017, 05:03
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Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой
В воскресенье, 12 ноября, на трассе под Самарой столкнулись Kia и Toyota. ДТП произошло в 13:30 в Кинельском районе. Оба водителя пострадали.
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний водитель (водительский стаж 21 год) автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Кинель-Богатое-Борское …
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13 ноября 2017, 01:43
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На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар
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13 ноября 2017, 12:42
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В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб
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13 ноября 2017, 11:41