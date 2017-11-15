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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на углу Советской Армии и Гагарина столкнулись Kia и Ford

В Самаре на углу Советской Армии и Гагарина столкнулись Kia и Ford

Во вторник, 14 ноября, в Самаре на пересечении улиц Советской Армии и Гагарина произошло ДТП. Столкнулись иномарки Kia Rio и Ford Focus. В результате у корейской легковушки капот оказался смят «в гармошку», а «Форд» улетел на тротуар. Фотографии с места 
14 ноября 2017, 02:12
Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Тольяттинец Александр Бредихин выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982 года - дня, когда скончался генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

"Помню, как 35 лет назад нас, десятиклассников, отпустили из школы, - пишет автор. - Учителя Тольятти просто 
14 ноября 2017, 11:36
На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб

На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб

Сегодня, 13 ноября, около 17.00 на 54-м километре автодороги Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области
 
По предварительным сведениям сотрудников полиции, 40-летний водитель на автомашине Киа Спортаж не справился с управлением, выехал на полосу 
13 ноября 2017, 10:35
В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов

В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов

Во вторник, 14 ноября, более 800 домов в Тольятти останутся без газоснабжения на весь день. Причина - производство работ на газопроводе.

«14 ноября с 8:00 будет прекращена подача газа на территорию мкр. Жигулевское море (816 домов). "Средневолжской газовой компанией" запланированы работы 

13 ноября 2017, 05:03
Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой

Водители Kia и Toyota столкнулись и пострадали под Самарой

В воскресенье, 12 ноября, на трассе под Самарой столкнулись Kia и Toyota. ДТП произошло в 13:30 в Кинельском районе. Оба водителя пострадали.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний водитель (водительский стаж 21 год) автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Кинель-Богатое-Борское 

13 ноября 2017, 01:43
На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

Воскресной ночью в Тольятти в Автозаводском районе на бульваре Королева произошло ДТП. Водитель Калины не справился с управлением и врезался в столб. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы.
А рано утром того же дня в ГУ МЧС России по Самарской области поступило 

13 ноября 2017, 12:42
В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

Маршрутка снесла столб в Тольятти, в ДТП пострадали два пассажира, сообщили очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
13 ноября 2017, 11:41
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