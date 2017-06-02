Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Об этом информируют представители Агентства стратегических инициатив.
Надо сказать, что Татарстан оказывается на первой строке перечня уже третий год подряд. На четвертой позиции в списке Тульская область, следом идет Калужская. Также в топ-10 входят Тюменская область, Краснодарский край, Воронежская, Московская и Ульяновская области.
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