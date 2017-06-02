Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик Россия сместилась на две строчки вниз в перечне самых конкурентоспособных экономик мира. Рейтинг составляла швейцарская бизнес-школа IMD.

Если прежде РФ располагалась на 44-м месте, то теперь она на 46-м. Это самый скромный результат страны за последние 5 лет. На протяжении …