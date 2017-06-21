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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Парк в плачевном состоянии

Парк в плачевном состоянии

Блогер stanislavsky063 в ЖЖ-сообществе "Самара ру" делится впечатлениями от прогулки по парку Металлургов. "Примерно год назад жители Кировского района попросили власть имущих обратить внимание на этот парк. По их словам, он нуждается в ремонте и реконструкции, - пишет автор. - 

20 июня 2017, 06:36
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена

Об этом сообщили специалисты областного министерства энергетики и ЖКХ, которых пригласили на беседу активисты Общероссийского народного фронта. Напомним, принятый без обсуждения с населением документ подразумевает, что работы в тысячах зданий переносятся на десятилетия. Это вызвало широкое недовольство в обществе. 

Новая региональная программа, 

20 июня 2017, 06:21
Самару снова накрыло градом

Самару снова накрыло градом

Во вторник, 20 июня, в центре Самары пошел град. Об этом сообщают жители Самарского и Ленинского районов. Аналогичные сообщения приходят из сел под Самарой. Отметим, вчера градом засыпало 15-й микрорайон, Крутые Ключи, Металлург и Зубчаниновку.
Через Тольятти сегодня прошел смерч. 
20 июня 2017, 02:22
Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России

Составлен рейтинг безопасности крупнейших российских городов. Были опрошены жители ста мегаполисов. Им предложили оценить справедливость утверждения: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Горожане выражали свое согласие баллами – от одного (полное несогласие) 
20 июня 2017, 10:00
Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан

Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан

Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Об этом информируют представители Агентства стратегических инициатив.
Надо сказать, что Татарстан оказывается на первой строке перечня уже третий год подряд. На четвертой позиции в списке Тульская 

2 июня 2017, 05:42
У самарской «Клиники сердца» может появиться новый инвестор

У самарской «Клиники сердца» может появиться новый инвестор

«Клиника сердца», сроки сдачи которой неоднократно переносились из-за нарушений при проведении торгов на техобслуживание медицинского оборудования, может быть достроена и запущена в эксплуатацию благодаря поддержке крупного инвестора. Об этом во вторник, 30 мая, говорили в ходе рабочей встречи губернатора Николая 

31 мая 2017, 10:29
В Самарской области 29 мая выпал снег

В Самарской области 29 мая выпал снег

Очевидцы опубликовали в социальной сети фотографии снега, выпавшего на территории Самарской области в ночь на 29 мая. По словам авторов, снимки были сделаны в Алексеевском районе.

По мнению синоптиков, Самарская область оказалась под влиянием тыловой части циклона и холодного 
29 мая 2017, 10:55
Самаре нужен гигантский стадион для уничтожения снега

Самаре нужен гигантский стадион для уничтожения снега

В Самаре появится снегоплавильная станция. Мэрия города объявила конкурс по приему заявок от потенциальных участников по ее строительству в Первом переулке Железнодорожного района. Определить победителя планируют 15 сентября этого года. Согласно техзаданию, станция должна переплавлять в воду 180 тонн снега 

24 апреля 2017, 05:10
Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

На сайте тольяттинской мэрии появилось штормовое предупреждение.

«По информации ЕДДС Тольятти, утром и днем 20 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы северо-западного и западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем +7+9С, ночью +1+3С», - 
19 апреля 2017, 04:00
Тольятти занесло снегом

Тольятти занесло снегом

Ночью в Тольятти прошел снегопад, сообщают в социальных сетях местные жители. Горожане публикуют фотографии с заснеженными дворами и дорогами. «Вот вам и апрель», - комментирует один их авторов. «Кажется у станций техобслуживания прибавится работы», - пишет другой горожанин.

Отметим, 
19 апреля 2017, 10:20
Аналитики заявили о преодолении дна экономикой РФ

Аналитики заявили о преодолении дна экономикой РФ

Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) и Института Гайдара рассказали о преодолении дна российской экономикой. Об этом информируют сегодня отечественные новостные агентства.
Как сообщается, эксперты провели мониторинг сегодняшней экономической ситуации. По их мнению, о преодолении 

3 октября 2016, 04:35
Строительство Сергиевской птицефабрики заморожено до появления крупного инвестора

Строительство Сергиевской птицефабрики заморожено до появления крупного инвестора

Строительство Сергиевской птицефабрики заморожено до появления крупного инвестора, стало известно корреспондентам Терры из собственных источников. Областные власти ищут новые источники финансирования возведения дорогого агрокомплекса. Ведутся переговоры со Сбербанком и Промсвязьбанком.
Напомним, строительство началось три года назад, но кредитное соглашение с 

19 августа 2016, 04:26
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