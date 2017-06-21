Построить в Самаре снегоплавильную станцию выразили желание четыре компании. Заявки на электронный аукцион подали фирмы «ЮСКогенс», «Паритет-Т», «СПК» и «Брик Строй». Требованиям тендера, по заключению конкурсной комиссии, полностью соответствует пакет документов «СПК». Согласно документам, после подписания соглашения построить станцию должны за семь месяцев.
Новый объект, на котором будут утилизировать180 тонн снега в час, предполагается построить в Первом переулке в районе перекрестка улиц Дзержинского и Клинической. Объем инвестиций в проект составит примерно 200 миллионов рублей. При этом городской бюджет будет получать по 1 миллиону рублей в год в качестве концессионной платы. Срок соглашения будет действовать 15 лет.
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