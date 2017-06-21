Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Об этом информируют представители Агентства стратегических инициатив.

Надо сказать, что Татарстан оказывается на первой строке перечня уже третий год подряд. На четвертой позиции в списке Тульская …