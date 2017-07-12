Эксперты представили рейтинг самых комфортных для жизни российских городов-миллионников. На первой строке списка Москва, аутсайдером оказался Волгоград, сообщают отечественные информагентства со ссылкой на исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Волгоград суммарно набрал 32% и показал низкие результаты по всем пунктам индекса. Самый низший балл (18%) у города - по показателю "Озеленение и водные пространства", отмечают авторы исследования.
А вот российская столица набрала 73% и оказалась единственным городом в выборке, чье состояние оценивается как хорошее. Как считают эксперты, Москва лидирует в перечне вследствие широких финансовых возможностей.
На втором и третьем месте — Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). Они превзошли Москву в разделе "Социально-досуговая зона". По всем остальным пунктам столица продемонстрировала более высокие результаты.
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