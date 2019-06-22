Слетать из Самары в Батуми можно будет за 9450 рублей Компания «Уральские авиалинии» внесла в летнее расписание новый маршрут в Грузию: Самара - Батуми. Первый рейс намечен на 6 июня. Летать будут по понедельникам. Перевозка пассажиров в город-курорт будет осуществляться также из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Стоимость авиабилета Самара - …