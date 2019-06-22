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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Власти Грузии приняли решение об отмене призыва в армию

Власти Грузии приняли решение об отмене призыва в армию

Министр обороны страны Тина Хидашели подписала указ о полной отмене обязательного призыва на срочную службу в армию. Прежде национальные информагентства сообщали, что новшество появится только в 2017 году.
Следует сказать, что некоторое время назад глава оборонного ведомства заявляла о многочисленных 

27 июня 2016, 02:30
Слетать из Самары в Батуми можно будет за 9450 рублей

Слетать из Самары в Батуми можно будет за 9450 рублей

Компания «Уральские авиалинии» внесла в летнее расписание новый маршрут в Грузию: Самара - Батуми. Первый рейс намечен на 6 июня. Летать будут по понедельникам. Перевозка пассажиров в город-курорт будет осуществляться также из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Стоимость авиабилета Самара - 

6 мая 2016, 10:12
Грузия присоединилась к силам быстрого реагирования НАТО

Грузия присоединилась к силам быстрого реагирования НАТО

Грузия стала очередным государством, не входящим в североатлантический блок, но присоединившимся к его силам быстрого реагирования. Как было заявлено, ее подразделения будут участвовать, в частности, в миротворческих операциях. Пока в натовском резерве состоит 130 военнослужащих этой закавказской республики. Впрочем, следует 
29 сентября 2015, 04:58
Georgian Airways начнет летать в Самару

Georgian Airways начнет летать в Самару

Georgian Airways - авиакомпания из Грузии весной этого года планирует осуществлять прямые рейсы в три российских города - Самару, Северную столицу и Владикавказ. Об этом рассказал представитель компании информационному агентству ТАСС. Уже направлен запрос в Агентство гражданской авиации Грузии, вопрос 
19 марта 2015, 12:10
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