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Власти Грузии приняли решение об отмене призыва в армию
Министр обороны страны Тина Хидашели подписала указ о полной отмене обязательного призыва на срочную службу в армию. Прежде национальные информагентства сообщали, что новшество появится только в 2017 году.
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27 июня 2016, 02:30
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Слетать из Самары в Батуми можно будет за 9450 рублей
Компания «Уральские авиалинии» внесла в летнее расписание новый маршрут в Грузию: Самара - Батуми. Первый рейс намечен на 6 июня. Летать будут по понедельникам. Перевозка пассажиров в город-курорт будет осуществляться также из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Стоимость авиабилета Самара - …
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6 мая 2016, 10:12
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Грузия присоединилась к силам быстрого реагирования НАТО
Грузия стала очередным государством, не входящим в североатлантический блок, но присоединившимся к его силам быстрого реагирования. Как было заявлено, ее подразделения будут участвовать, в частности, в миротворческих операциях. Пока в натовском резерве состоит 130 военнослужащих этой закавказской республики. Впрочем, следует …
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29 сентября 2015, 04:58
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Georgian Airways начнет летать в Самару
Georgian Airways - авиакомпания из Грузии весной этого года планирует осуществлять прямые рейсы в три российских города - Самару, Северную столицу и Владикавказ. Об этом рассказал представитель компании информационному агентству ТАСС. Уже направлен запрос в Агентство гражданской авиации Грузии, вопрос …
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19 марта 2015, 12:10
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