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Материалы по теме:

Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
Например, одной из компаний, подкорректировавших цену своих машин, оказался Volkswagen. В нашей стране в прошлом 

1 декабря 2017, 02:18
Страховщики оценили ущерб от мошенников в ОСАГО в 60 миллиардов рублей в год

Страховщики оценили ущерб от мошенников в ОСАГО в 60 миллиардов рублей в год

Эксперты Российского союза автостраховщиков утверждают, что годовой ущерб от мошенничества в сфере ОСАГО находится на уровне 60 миллиардов рублей.
20 миллиардов  из этой суммы приходится на нечистых на руку юристов-посредников. Кроме того, в данную сумму входит ущерб от незаконных действий 

1 декабря 2017, 09:51
В Лос-Анджелесе официально представили обновленный седан Mazda 6

В Лос-Анджелесе официально представили обновленный седан Mazda 6

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась презентация обновленного седана Mazda 6. Дизайн авто выдержан в самых последних тенденциях популярного автомобильного бренда. Как отметили эксперты, автомобиль получил турбомотор и большой перечень различных опций, в том числе касающихся безопасности.
Специалисты обращают внимание автолюбителей 

30 ноября 2017, 02:10
В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

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30 ноября 2017, 11:54
Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год

Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год

К концу ноября продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь 2017 год.
Согласно данным «АВТОСТАТа», объем рынка новых легковых машин в нашей стране сейчас составляет 1 млн 155 тысяч штук. Это на 15% 

29 ноября 2017, 05:59
Объем продаж электрокаров вырос в России в разы

Объем продаж электрокаров вырос в России в разы

По данным Авто.ру, в октябре 2016-го российские дилеры реализовали всего 4 электрокара, а за аналогичный период этого года своих владельцев нашли 64 автомобиля на электрической тяге. С апреля 2016-го эксперты наблюдают рост числа покупок как новых электромобилей, так и с 

29 ноября 2017, 04:15
Российский рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

Российский рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

На отечественном рынке за десять месяцев 2017 года своих владельцев нашли 1 155 300 новых легковых транспортных средств. Этот показатель больше аналогичного прошлогоднего на 15,4%, отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат».
Самым большим рынком традиционно является столичный. С января по конец 

24 ноября 2017, 04:59
Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Эксперты аналитической компании «Автостат» представили рейтинг крупнейших региональных рынков России по итогам продаж с начала января по конец мая этого года. Лидирующие позиции занимают российская столица и Московская область, доля которых находится на уровне 23,7% от общероссийского рынка.
При этом 

11 июля 2017, 02:08
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