Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год К концу ноября продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь 2017 год.

Согласно данным «АВТОСТАТа», объем рынка новых легковых машин в нашей стране сейчас составляет 1 млн 155 тысяч штук. Это на 15% …