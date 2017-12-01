Эксперты отечественных автомобильных изданий составили рекомендации по выбору наиболее благоприятного месяца для приобретения как автомобиля с пробегом, так и нового. Свои выводы специалисты сделали на основе анализа особенностей рынка РФ.
Как утверждается, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь являются самыми подходящими для покупки машины месяцами. В этот период дилерские центры «освобождаются» для дебюта транспортных средств нового модельного года. Кроме того, в указанные месяцы вероятны различные скидки и спецпредложения по приобретению в кредит.
Если говорить о машине с пробегом, то такую покупку лучше вообще отложить до конца года, когда дилеры, специализирующиеся на подержанных авто, также предоставляют скидки, а частные лица зачастую готовятся купить новый автомобиль. Вместе с тем, машину на вторичном рынке выгодно покупать и в первые дни Нового года.
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