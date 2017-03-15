В РЖД объяснили, почему разорвало поезд Самара - Москва (фото и видео) пишет РБК.



«Остановка поезда была вызвана нештатной ситуацией в работе сцепного устройства между 8 и 9 вагонами. Причиной нештатной работы автосцепки в РЖД являются недостатки в … В ОАО «РЖД» прокомментировали инцидент с отцепившимися вагонами поезда Самара - Москва,«Остановка поезда была вызвана нештатной ситуацией в работе сцепного устройства между 8 и 9 вагонами. Причиной нештатной работы автосцепки в РЖД являются недостатки в