В населенном пункте Новокулево Нуримановского района образовался крупный провал грунта. Об этом информирует «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на ГУ МЧС. Под землю ушли линии электропередач.
Сообщение о происшествии поступило спасателям накануне в 12 часов. Диаметр неожиданно появившегося провала составил 50 метров, глубина - 10 метров.
Как сообщают спасатели, никто из людей при этом чрезвычайном происшествии не пострадал. Ближайшая постройка находится в полусотне метров от провала, а расстояние до жилых домов и вовсе свыше километра.
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