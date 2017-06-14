В самарском метро стало меньше пассажиров По итогам 8 месяцев текущего года услугами самарского метрополитена воспользовался 1 млн человек. Это на 5 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, основная причина снижения трафика заключается в отсутствии вдоль существующей ветки каких-либо значительных …