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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм

В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм

Группа китайских археологов на днях обнаружила древнейший храм Даров Неба, который исчез 800 лет назад. О находке ученым рассказали работники коммунального хозяйства в китайском городе Чэнду.
В процессе начавшихся раскопок археологи уже извлекли множество артефактов и предметов быта почти тысячелетней 

6 июня 2017, 10:08
В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

В КНР сообщили о запуске самого быстрого в мире лифта. Он может подняться на 530-й этаж небоскреба всего за 25 секунд.
Новинку создали в финансовом центре CTF Finance Center в южной китайской провинции Гуанчжоу. Работу над суперсовременным лифтом вели японские 

5 июня 2017, 09:06
Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар

Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар

Самый большой в мире транспортный самолет Stratolaunch вывели из ангара в Калифорнии. Он создан для вывода ракет-носителей на большую высоту, откуда те будут запускаться на орбиту. Крылатая машина имеет 6 двигателей Pratt&Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 

1 июня 2017, 02:08
В Китае появилась новая профессия «дегустатор смога»

В Китае появилась новая профессия «дегустатор смога»

В КНР появилась профессия «дегустатор смога». Эти люди, обладая острым обонянием, способны устанавливать величину загрязнения воздуха не хуже специальных приборов.
Несмотря на то, что в стране развиты различные технологии, для оперативного определения источников загрязнения нужно время. Поэтому встал вопрос о 

19 мая 2017, 03:22
Заживо погребенного младенца спасла собака в Китае

Заживо погребенного младенца спасла собака в Китае

В КНР собака спасла похороненного заживо ребенка, выкопав его из земли. Как рассказывает Daily Mail, это случилось в городе Цзянцзинь.
По сведениям издания, животное учуяло запах закопанного младенца и вырыла его. Хозяин собаки впоследствии с удивлением говорил, что ребенок тут 

16 мая 2017, 07:59
В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

Целая деревня, где жили свыше 430 человек, уничтожена пламенем в Иркутской области. В регионе действует режим ЧС, причины происшествия сейчас устанавливаются, сообщают российские СМИ.
Речь идет о населенном пункте под названием Бубновка. Там было 86 домов и проживало 435 человек.

28 апреля 2017, 06:19
Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
В итоге произошел съезд на обочину, а через мгновения многотонная машина опрокинулась в кювет. Участника аварии врачи скорой 

20 апреля 2017, 05:15
В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара 
18 апреля 2017, 12:36
Мужчина выпал с балкона на крышу библиотеки

Мужчина выпал с балкона на крышу библиотеки

В Самаре на крышу областной юношеской библиотеки  выпал мужчина. По словам очевидцев, около трех часов дня к библиотеке подъехал наряд полиции и реанимационная бригада. Якобы мужчина, который жил на верхних этажах дома по адресу Проспект Ленина 14, вышел на балкон 

17 апреля 2017, 06:11
В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

Жизни пяти человек унесло дорожно-транспортное происшествие в Орловской области вчера вечером. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
ДТП случилось на 30-м километре автотрассы «Орел-Брянск». Как сообщается, столкнулись грузовик и ВАЗ-2110. Все погибшие находились в 

11 апреля 2017, 08:15
В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»

В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»

В Самаре для пассажиров пристани «Поляна Фрунзе» организуют зону комфорта, сообщают в группе "Речфлот-63" соцсети "ВКонтакте". В этом году на остановочном пункте "Дебаркадер-366" заменит "Понтон-930". Это можно считать большим событием. Если раньше горожанам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, 

7 апреля 2017, 05:48
В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии

В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии

Самарские самолеты-амфибии уезжают в Ульяновск. Четырех- и шестиместные суда Л-142 и Л-162, разработанные самарским «АвиаТехом», начнут серийно производить на территории ульяновской «Портовой особой экономической зоны». Экспертный совет госкомпании одобрил заявку нового резидента, сообщается на сайте ПОЭЗ. Для реализации проекта в 

3 апреля 2017, 03:50
Самарской «Авиакор» обсудит свое участие в производстве Ил-114

Самарской «Авиакор» обсудит свое участие в производстве Ил-114

На работы по модернизации региональных самолетов Ил-114-300 будет выделено 20 миллиардов 400 миллионов рублей - сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин.

Напомним, впервые тема возобновления серийного производства этого самолета была озвучена во время визита президента Владимира Путина в Самару летом 2014 

9 марта 2017, 11:12
ОДК испытает новый двигатель для учебно-боевых самолетов в 2019 году

ОДК испытает новый двигатель для учебно-боевых самолетов в 2019 году

Сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации испытают новый двигатель для учебно-боевой авиации СМ-100 в 2019 году. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу ОДК.
Как отмечается, разработка эскизного проекта уже закончена. Наступила очередь опытно-конструкторских работ, в следующем году стартуют стендовые 

20 февраля 2017, 02:37
Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой

Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой

В понедельник, 12 декабря, на 4 километре трассы Кинель – Богатое – Борское произошло ДТП с участием общественного транспорта. В 10 часов 50 минут 27-летний водитель грузовика Man столкнулся с пассажирским автобусом Hyundai County. В полиции предоставили фото с места 
13 декабря 2016, 03:40
В самарском метро стало меньше пассажиров

В самарском метро стало меньше пассажиров

По итогам 8 месяцев текущего года услугами самарского метрополитена воспользовался 1 млн человек. Это на 5 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, основная причина снижения трафика заключается в отсутствии вдоль существующей ветки каких-либо значительных 

7 октября 2016, 12:37
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