Рейс самолета из Пекина в Сямэнь компании Xiamen Air отменили по причине неожиданных действий любопытной пассажирки. Об инциденте рассказывают китайские информагентства.
В процессе инструктажа бортпроводник говорил пассажирам, что ручку с выпуском аварийного трапа следует нажимать лишь в самом крайнем случае, когда возникает реальная опасность. Несмотря на это, находившаяся в 49-м ряду у иллюминатора дама вдруг потянула за рычаг. Как она впоследствии объясняла, ей было просто интересно увидеть, что же случится, если привести в действие экстренный механизм.
В итоге свыше 100 пассажиров полетели другими рейсами, а любопытную женщину задержали. Трап повреждений не получил, при этом работы по приведению конструкции в исходное состояние оплатит сама пассажирка.
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