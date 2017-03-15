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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Ученые объяснили, почему в космосе сложно заниматься сексом

Ученые объяснили, почему в космосе сложно заниматься сексом

Ученые NASA рассказали, что секс и репродукция человека в условиях невесомости весьма проблематичны. Такое умозаключение они сделали после изучения влияния гравитации на мышей, а также попытке исследователя в ходе одного из экспериментов совершить поцелуй при аналогичных обстоятельствах.
Актуальность этой темы 

15 марта 2017, 02:02
Ученые: Предками человека были не обезьяны, а рептилии

Ученые: Предками человека были не обезьяны, а рептилии

Американские Ученые из Северо-Западного университета США утверждают, что предками современного человека являлись крокодилообразные рептилии, жившие на нашей планете 400 млн лет назад. Это исследование опровергает давно устоявшуюся версию о происхождении людей от обезьян.
Специалисты тщательно изучили останки ископаемых представителей фауны 

15 марта 2017, 10:20
Ученые: Меркурий мог образоваться вне Солнечной системы

Ученые: Меркурий мог образоваться вне Солнечной системы

Коллектив японских ученых выяснил, что рождение Меркурия могло произойти за пределами Солнечной системы. В процессе моделирования специалисты смогли воспроизвести появление таких планет, как Меркурий, Венера, Марс и Земля.
По их утверждению, самая ближайшая к звезде планета появилась на удалении 0,27 

15 марта 2017, 09:28
Российские ученые разработали карту угроз цунами

Российские ученые разработали карту угроз цунами

В России создана уникальная карта, по которой можно определять риск возникновения цунами в различных регионах страны. Об этом заявили ученые из Сибирского отделения РАН.
Средства прогнозирования цунами в Российской Федерации впервые появились в середине прошлого столетия. Между тем, вплоть до 

15 марта 2017, 09:24
В России стартовал набор космонавтов для полета на Луну

В России стартовал набор космонавтов для полета на Луну

В России начался новый набор в отряд космонавтов для экспедиции на Луну. Об этом информирует сайт «Роскосмоса».
Набор будет вестись до конца 2017 года. Итоги подведут в декабре. Выбор остановят на шести-восьми кандидатах для космического путешествия.
Претендентам будет нужно преодолеть 

14 марта 2017, 05:38
Уфолог обнаружил на планете Церера высокую башню

Уфолог обнаружил на планете Церера высокую башню

Ученый из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил на одном изображении планеты Церера высокую башню. Сделанная специальной аппаратурой фотография имела не очень хорошее качество, однако специалист убежден в своей правоте. По его оценкам, объект имеет порядка 3 километров в высоту и располагается 

7 марта 2017, 12:18
Нашествие инопланетян ожидается в один из российских регионов в 2017 году

Нашествие инопланетян ожидается в один из российских регионов в 2017 году

Российский уфолог Алексей Мартин считает, что так называемую Молебскую аномальную зону в этом году посетят инопланетяне. Как утверждается, они уже наведывались на Урал несколько раз с периодичностью в 12-13 лет.
Начиная с 1984 года, в данном регионе ученые отмечали весьма 

6 марта 2017, 10:41
В 2021 году космическим туристам предложат облететь Луну на самарском «Союзе»

В 2021 году космическим туристам предложат облететь Луну на самарском «Союзе»

В компании "Энергия" заявили, что планируют подписать соглашение с одной из туркомпаний на выделение 9 мест в российском летательном аппарате. Предполагается, что для реализации проекта будет проведено 2 запуска подряд. Первым выведут на орбиту «Союз», вторым - разгонный блок с 

22 февраля 2017, 04:23
На имитацию полета на Луну Россия и Италия выделят 40 млн евро

На имитацию полета на Луну Россия и Италия выделят 40 млн евро

Бюджет совместного российско-итальянского проекта по наземной изоляции исследователей в процессе подготовки к перспективным экспедициям на Луну и Марс составит порядка €40 млн. Об этом представителей СМИ проинформировал итальянский эксперт проекта Сауро Аддитати.
По его словам, в рамках предстоящей деятельности будут 

6 февраля 2017, 02:51
Американский планетолог назвал сроки падения Луны на Землю

Американский планетолог назвал сроки падения Луны на Землю

По мнению ученых, через 65 миллиардов лет может случиться столкновение Луны с нашей планетой. Информацию об этом распространили различные агентства со ссылкой на планетолога Джейсона Барнса из Университета Айдахо в Соединенных Штатах.
Ученый считает, что причиной столкновения может оказаться замедление 

1 февраля 2017, 03:46
Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО

Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО

Этим летом над Землей может проследовать загадочный неопознанный объект. Об этом информируют представители международной группы ученых, которые до сих пор не установили его природу. Ряд экспертов утверждает, что это космический аппарат инопланетной цивилизации.
По мнению ученых, особенности движения вычисленного ими 

23 января 2017, 10:08
В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

Учитель музыки из Италии Лусио Марджиотта со своей возлюбленной Анжелиной во время поздней прогулки стали очевидцами появления НЛО в ночном небе. Парочка даже успела зафиксировать на камеру необычное явление и впоследствии распространила изображения в Интернете.
Загадочное явление произошло в населенном 

12 января 2017, 09:14
Самарцы обсуждают в блогах видео с НЛО

Самарцы обсуждают в блогах видео с НЛО

Блогер Дмитрий Ширяев поведал про якобы НЛО над Самарой 8 декабря. "Признаться, я несколько озадачен этими фото и видео. Никак не могу понять, что это за зеленая ерунда летает в кадре. Это не блики, не фотошоп и не искажение 
9 декабря 2016, 06:16
Уфологи оценили видео заправки корабля НЛО от Солнца

Уфологи оценили видео заправки корабля НЛО от Солнца

Мировые уфологи активно обсуждают снятое зондом NASA видео, на котором НЛО получает энергию от Солнца. По мнению Александра Колтыпина, инопланетяне используют солнечную плазму для заправки своих космических кораблей. Другие эксперты считают, что на записи пришельцы берут образцы поверхности светила.

27 ноября телескоп 
30 ноября 2016, 12:27
Ученые обнаружили вход в подземную базу инопланетян на Луне

Ученые обнаружили вход в подземную базу инопланетян на Луне

При исследовании фотографий Луны в Google Earth ученые нашли загадочный объект в небольшом кратере Банкрофт. По мнению уфологов, это может быть вход в подземный бункер, где находятся пришельцы.

Как уточняют исследователи, сам кратер находится на видимой стороне земного спутника. На предлагаемых снимках 

10 ноября 2016, 05:22
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