Ученые заявили об обнаружении на Луне следов возможного присутствия представителей неземной цивилизации. Это подтверждается фотографиями, сделанными орбитальным зондом, который вращается вокруг Луны и осуществляет наблюдения на протяжении семи лет.
Уфологи проанализировали полученные снимки и обнаружили на них таинственные образования. Специалисты считают, что они могут оказаться базой пришельцев. Как отмечается, космическое агентство NASA периодически получает такую информацию, однако всячески скрывает ее от общественности. Об этом рассказывают зарубежные агентства.
На последних фотографиях ученые рассмотрели и загадочный треугольный кратер, четкие границы которого дали повод усомниться в его естественном происхождении. При этом на прочих снимках зонда, сделанных позже, этот кратер отсутствует.
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