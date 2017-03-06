Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что смогли доказать существование ряда мифических существ. Как говорят исследователи из Вашингтона, примерно 12 тысяч лет назад нашу планету населяли хоббиты. Скелеты доисторических жителей ростом менее одного метра были найдены в индонезийских пещерах.
Драконы, продолжают свой рассказ ученые, тоже несли реальную угрозу для австралийских аборигенов. Они представлялись восьмиметровыми гигантами, изо рта которых шла смертоносная кислота.
Реальным ученые представляют и кракена, который обитал в Индийском океане, а также амазонок, чудовищ Сцилла и Харибда, живших в испанской акватории. Кроме того, в списке фигурируют лютоволки, намного превосходящие размеры нынешних хищников. Ученые не исключают возможность увеличения списка мифических созданий, которые на протяжении многих лет считались лишь фантазиями предков. Например, легенды про упырей и вурдалаков могут найти подтверждение в животном мире: в отдаленных уголках Земли сегодня есть живые существа, предпочитающие питаться теплой кровью.
|
Нашествие инопланетян ожидается в один из российских регионов в 2017 году
|
6 марта 2017, 10:41
|
Астронавт ESA показал, как из космоса выглядят египетские пирамиды
В Интернете появились уникальные снимки египетских пирамид. Они были сделаны из космоса астронавтом ESA.
|
6 марта 2017, 09:44
|
Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора
|
3 марта 2017, 09:48
|
Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка
|
25 февраля 2017, 01:41
|
В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
|
21 февраля 2017, 09:58
|
NASA обнаружило «странные формы жизни»
Ученые американского космического агентства NASA открыли в мексиканской пещере «странные формы жизни». Речь идет о неизвестных современной науке экстремальных формах организмов, находящихся в кристаллах селенита, сообщает The Telegraph.
|
20 февраля 2017, 03:04
|
Ученые: По цвету глаз можно узнать таланты человека
|
20 февраля 2017, 11:56
|
Ученые составили список запретных тем на работе
Ученые составили список тем, нежелательных для общения на работе. В исследовании были задействованы порядка миллиона сотрудников разного профессионального уровня. Как утверждается, каждый из этих пунктов может не лучшим образом отразиться на карьерном росте.
|
20 февраля 2017, 10:14
|
Ученые: Через 10 лет Землю ждет глобальное похолодание
Через 10-15 лет глобальное потепление на нашей планете сменится глобальным похолоданием. Об этом говорят данные математического моделирования солнечной активности, которые проанализировали ученые в Университете Нортумбрии.
|
20 февраля 2017, 09:39
|
Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное
Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
|
15 февраля 2017, 02:24