Ученым потребовалось 22 года, чтобы узнать, чем питаются пингвины Интернациональный коллектив биологов в течение более двадцати лет вел исследования с целью установить, что на самом употребляют в пищу пингвины. В результате эксперты выяснили, что этот вид нелетающих птиц поедает свыше 20 видов разных животных. Об этом рассказывают зарубежные издания. …