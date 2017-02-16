Ученые убеждены, что в недалеком будущем благодаря здоровому образу жизни человек получит возможность без особого труда доживать до 120 лет. А далее устройства нового поколения смогут увеличивать продолжительность жизни до 500 лет.
В частности, финансированием стартапов в области генетики и диагностики заболеваний занимается компания Google. Концепция корпорации заключается в том, что ныне живущие люди в подавляющем своем большинстве имеют все шансы прожить до 120 лет при отсутствии вредных привычек, регулярных занятиях физкультурой и прочих составляющих здорового образа жизни.
По прошествии этого времени поддерживать организм будут уже различные инновационные устройства. О теоретических разработках в данном направлении рассказывают зарубежные издания.
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