Ученые выяснили в процессе экспериментов, что вибрации всего тела (WBV) могут оказаться столь же эффективными, как физические упражнения. О результатах недавних исследований рассказывает издание Endocrinolog.
Как отмечают специалисты, WBV – это незамысловатые упражнения, которые выполняются в положениях сидя, стоя и лежа на вибрирующей платформе. При этих колебаниях мышцы сокращаются и расслабляются.
Автор исследований Макги Лоуренс говорит, что опытным путем доказал, что вибрации всего тела очень эффективны при лечении диабета и борьбе с лишним весом. Разработанный комплекс полностью безопасен и не вызовет дефекты костной массы, уверяет специалист.
Эксперименты проводились на 5-недельных самцах грызунов с ожирением, распределенных по трем группам, одна из которых была невосприимчива к гормону лептин (он отвечает за ощущение сытости). Животных в каждой группе неделю тренировали на беговой дорожке или WBV, после чего запустили 12-недельную программу. При этом одна группа подопытных жила обыкновенной жизнью, где не было упражнений.
По завершении цикла грызуны, которых тренировали регулярно, нормализовали метаболические процессы и уменьшили массу тела. В недалекой перспективе ученые намерены провести эксперимент на людях, чтобы подтвердить свой метод.
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