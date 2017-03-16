Психологи рассказали, как похудеть без спорта и диет Ученые из Корнелльского университета убеждены, что вполне реально сбросить лишнюю массу без диет и изнурительных физических упражнений. Для этого следует приобрести полезные продукты и поместить их в холодильнике на самом видном месте.

В итоге, говорят ученые, человек не только станет …