В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели» … Блогер Алексей Перезнатнов пишет о «газельных отголосках» в системе общественного транспорта Самары». «Некогда эти микроавтобусы различных модификаций были основной моделью на коммерческих маршрутах. Сейчас на весь город их осталось чуть более сотни. «Газели» в небольшом количестве есть лишь на