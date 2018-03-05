11
49
45
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   Y88b   d88P            888b    888   .d8888b.   888     888888b.   
 d88P  Y88b   Y88b d88P             8888b   888  d88P  Y88b  888     888  "88b  
        888    Y88o88P              88888b  888  888    888  888     888  .88P  
      .d88P     Y888P     888  888  888Y88b 888  Y88b. d888  888888  8888888K.  
  .od888P"      d888b     888  888  888 Y88b888   "Y888P888  888     888  "Y88b 
 d88P"         d88888b    888  888  888  Y88888         888  888     888    888 
 888"         d88P Y88b   Y88b 888  888   Y8888  Y88b  d88P  Y88b.   888   d88P 
 888888888   d88P   Y88b   "Y88888  888    Y888   "Y8888P"    "Y888  8888888P"  
                               888                                              
                          Y8b d88P                                              
                           "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.

Так 

7 марта 2018, 01:58
Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место 
6 марта 2018, 11:28
Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, 

6 марта 2018, 11:19
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

2 марта 2018, 04:55
Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир 

3 марта 2018, 10:08
В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»

В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»

Блогер Алексей Перезнатнов пишет о «газельных отголосках» в системе общественного транспорта Самары». «Некогда эти микроавтобусы различных модификаций были основной моделью на коммерческих маршрутах. Сейчас на весь город их осталось чуть более сотни. «Газели» в небольшом количестве есть лишь на 
27 февраля 2018, 12:02
Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

В конце этой недели из-за народных гуляний по случаю Масленицы в Самаре перекроют часть дорог в центре города.

С 0:00 16 февраля до 23:00 18 февраля будет запрещен въезд транспорта на площади Куйбышева. Напомним, именно там пройдет основная часть прозничных торжеств.

С 

14 февраля 2018, 09:08
Самара получит 100 новых белорусских автобусов

Самара получит 100 новых белорусских автобусов

13 февраля на площади Славы в Самаре прошла презентация новых автобусов МАЗ, которые город должен получить в ближайшее время. Ключи от трех машин врио главы региона Дмитрию Азарову вручил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Игорь Петришенко. Всего 

13 февраля 2018, 05:36
В Самаре автобусы №35 с 1 июля получит «Пассажиравтотранс»

В Самаре автобусы №35 с 1 июля получит «Пассажиравтотранс»

За обслуживание автобусов №35 будет отвечать самарское муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс». Маршрут перейдет перевозчику с первого июля. До этого срока направление обслуживает частная компания.

Автобусы №35 следуют от Дома молодежи до НФС. Согласно новому графику, первый рейс утром будет в 5 часов 

22 июня 2016, 06:27
Самарский

Самарский "Пассажиравтотранс" ищет кредитора

Самарский "Пассажиравтотранс" намерен получить кредит в формате овердрафта на 30 миллионов рублей. Об этом "ТЕРРЕ" сообщил источник в мэрии Самары. Цель - восполнение средств в случае надостатка денежных ресурсов у предприятия. Максимальная ставка, которую может себе позволить "Пассажиравтотранс", - 18% годовых. 
14 июля 2015, 07:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх