Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило 175 миллионов убытка. Ежедневно его автобусы перевозят более 100 тысяч пассажиров. Из них около 40 процентов - льготники, пользующиеся едиными социальным проездными, субсидии на которые выделяются из бюджета.
Подробности – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
|
На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.
Так …
|
7 марта 2018, 01:58
|
Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре
В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место …
|
6 марта 2018, 11:28
|
Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области
Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, …
|
6 марта 2018, 11:19
|
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске
|
2 марта 2018, 04:55
|
Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников
Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир …
|
3 марта 2018, 10:08
|
В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»
Блогер Алексей Перезнатнов пишет о «газельных отголосках» в системе общественного транспорта Самары». «Некогда эти микроавтобусы различных модификаций были основной моделью на коммерческих маршрутах. Сейчас на весь город их осталось чуть более сотни. «Газели» в небольшом количестве есть лишь на …
|
27 февраля 2018, 12:02
|
Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги
|
14 февраля 2018, 09:08
|
Самара получит 100 новых белорусских автобусов
|
13 февраля 2018, 05:36
|
В Самаре автобусы №35 с 1 июля получит «Пассажиравтотранс»
За обслуживание автобусов №35 будет отвечать самарское муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс». Маршрут перейдет перевозчику с первого июля. До этого срока направление обслуживает частная компания.
Автобусы №35 следуют от Дома молодежи до НФС. Согласно новому графику, первый рейс утром будет в 5 часов …
|
22 июня 2016, 06:27
|
Самарский "Пассажиравтотранс" ищет кредитора
Самарский "Пассажиравтотранс" намерен получить кредит в формате овердрафта на 30 миллионов рублей. Об этом "ТЕРРЕ" сообщил источник в мэрии Самары. Цель - восполнение средств в случае надостатка денежных ресурсов у предприятия. Максимальная ставка, которую может себе позволить "Пассажиравтотранс", - 18% годовых. …
|
14 июля 2015, 07:17