Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, средства самообороны, колющие и режущие предметы. Посетительница сказала, что ничего подобного у нее при себе нет. Однако при досмотре у сельчанки был обнаружен складной нож со штопором. Это стало поводом для возбуждения административного дела. За свой поступок нарушительница была подвергнута штрафу, сообщает УФССП по Самарской области.
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На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.
Так …
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7 марта 2018, 01:58
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Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре
Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило …
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5 марта 2018, 05:04
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60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти
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5 марта 2018, 11:25
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Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске
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2 марта 2018, 04:55
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Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников
Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир …
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3 марта 2018, 10:08
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Тольяттинец вступился за жену и чуть не зарезал своего соседа
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28 февраля 2018, 07:05
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132 тысячи рублей за нарушения ПДД взыскали с жительницы Самарской области
Жительница Сергиевского района области доставила немало хлопот судебным приставам. У женщины скопилось 82 штрафа за нарушения ПДД на общую сумму в 50 тысяч рублей. По каждому из них возбудили исполнительное производство.
Сельчанку пытались убедить закрыть долги добровольно без применения законодательных санкций. …
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28 февраля 2018, 11:15
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Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию
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22 февраля 2018, 04:50
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Почти 5 тысячам должников в Самарской области запретили садиться за руль
В минувшем году около 4 800 жителей региона лишились возможности садиться за руль своих автомобилей из-за ограничений, наложенных судебными приставами. Большая часть этих людей, около 3,5 тысяч, являются неплательщиками алиментов. 770 должников не собирались погашать штрафы суда за нарушения правил …
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7 февраля 2018, 11:29
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Житель Самарской области ударил себя ножом, проверяя на прочность наколенники
На днях в полицию Богатовского района Самарской области обратился 27-летний местный житель. Он рассказал, что на него напал неизвестный и ударил ножом.
Правоохранители приступили к расследованию. Оказалось, что заявитель попросту наврал. Стражи порядка разыскали очевидцев, которые и рассказали о том, как …
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24 января 2018, 05:25
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В Самаре 15-летний подросток в подъезде ранил ножом своего ровесника
В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью в отношении другого мальчика-ровесника. Инцидент произошел 19 января в поселке Управленческий. В подъезде жилого дома на улице Парижской Коммуны, на втором этаже, между …
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23 января 2018, 09:26
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В Самарской области женщина чистила картошку и проткнула ножом сожителя
Жительница Самарской области во время чистки картошки поссорилась с сожителем и ударила его ножом. Инцидент произошел в Кинель-Черкасском районе.
Пострадавшего 42-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали в местную больницу. Фельдшер медучреждения передал информацию о пострадавшем полицейским. Установлено, что до госпитализации мужчина …
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15 января 2018, 12:21