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Материалы по теме:

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.

Так 

7 марта 2018, 01:58
Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило 

5 марта 2018, 05:04
60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского лихача заплатить долги за опасную езду. За жителем Автограда числились 6 штрафов на общую сумму в 60 тысяч рублей. Гасить их мужчина не спешил.

Приставы решили пообщаться с нарушителем. Ему вручили копии исполнительных постановлений и пояснили, что 

5 марта 2018, 11:25
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

2 марта 2018, 04:55
Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир 

3 марта 2018, 10:08
Тольяттинец вступился за жену и чуть не зарезал своего соседа

Тольяттинец вступился за жену и чуть не зарезал своего соседа

Разборка на кухне в тольяттинском общежитии закончилась вызовом полиции. Мужчина, который и стал жертвой конфликта, что-то не поделил со своей соседкой. Муж решил вступиться за свою вторую половину. Он схватил кухонный нож и вонзил его в грудь оппонента.

Подозреваемого сотрудники уголовного 

28 февраля 2018, 07:05
132 тысячи рублей за нарушения ПДД взыскали с жительницы Самарской области

132 тысячи рублей за нарушения ПДД взыскали с жительницы Самарской области

Жительница Сергиевского района области доставила немало хлопот судебным приставам. У женщины скопилось 82 штрафа за нарушения ПДД на общую сумму в 50 тысяч рублей. По каждому из них возбудили исполнительное производство.

Сельчанку пытались убедить закрыть долги добровольно без применения законодательных санкций. 

28 февраля 2018, 11:15
Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию

Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию

В Жигулевске осудили мать, которая не хотела платить алименты. Служители Фемиды обязали женщину перечислять половину доходов на содержание своих троих детей. Прошло два месяца, но она никаких денег не платила. Тогда управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области возбудило 

22 февраля 2018, 04:50
Почти 5 тысячам должников в Самарской области запретили садиться за руль

Почти 5 тысячам должников в Самарской области запретили садиться за руль

В минувшем году около 4 800 жителей региона лишились возможности садиться за руль своих автомобилей из-за ограничений, наложенных судебными приставами. Большая часть этих людей, около 3,5 тысяч, являются неплательщиками алиментов. 770 должников не собирались погашать штрафы суда за нарушения правил 

7 февраля 2018, 11:29
Житель Самарской области ударил себя ножом, проверяя на прочность наколенники

Житель Самарской области ударил себя ножом, проверяя на прочность наколенники

На днях в полицию Богатовского района Самарской области обратился 27-летний местный житель. Он рассказал, что на него напал неизвестный и ударил ножом.

Правоохранители приступили к расследованию. Оказалось, что заявитель попросту наврал. Стражи порядка разыскали очевидцев, которые и рассказали о том, как 

24 января 2018, 05:25
В Самаре 15-летний подросток в подъезде ранил ножом своего ровесника

В Самаре 15-летний подросток в подъезде ранил ножом своего ровесника

В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью в отношении другого мальчика-ровесника. Инцидент произошел 19 января в поселке Управленческий. В подъезде жилого дома на улице Парижской Коммуны, на втором этаже, между 

23 января 2018, 09:26
В Самарской области женщина чистила картошку и проткнула ножом сожителя

В Самарской области женщина чистила картошку и проткнула ножом сожителя

Жительница Самарской области во время чистки картошки поссорилась с сожителем и ударила его ножом. Инцидент произошел в Кинель-Черкасском районе.

Пострадавшего 42-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали в местную больницу. Фельдшер медучреждения передал информацию о пострадавшем полицейским. Установлено, что до госпитализации мужчина 

15 января 2018, 12:21
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