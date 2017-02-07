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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
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В блогах: про встречи самарских выпускников

В блогах: про встречи самарских выпускников

Блогер mihail_ivanovic решил выяснить у самарцев, "ходили ли они на вечер встречи выпускников"? "В прошедшую субботу на встречу одноклассников одной из самарских школ пришло всего 5 человек. И такая тенденция наблюдается не первый год. Хотя в этом году заранее 
7 февраля 2017, 04:56
В блогах: про уборку снега на самарской набережной

В блогах: про уборку снега на самарской набережной

Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, 
7 февраля 2017, 04:43
Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Самарцы сообщают о происшествии на трамвайных путях в районе торгового центра «Аврора».

«Около ТЦ «Аврора» обрыв контактного провода трамвайной линии. Трамваи со стороны Промышленности стоят», - сообщил очевидец утром во вторник, 7 февраля. Он опубликовал фото.

Напомним, вечером 
7 февраля 2017, 09:16
В блогах: фото с лыжного марафона

В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"

Блогер bepowerback выложил фоторепортаж о лыжном марафоне "Сокольи горы - 2017", который прошел на базе "Чайка" в Управленческом. "Для участия в гонках собрались более 200 лыжников-профессионалов и любителей в возрасте от 17 до 70 лет и старше из 21 
7 февраля 2017, 09:04
В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?

В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?

Блогер Владислав Харчев интересуется, почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ? "Еще в апреле туристы могли увидеть линии по выпуску моделей Kalina, Granta, Largus и XRAY. Посещение производства обходилось в 400 рублей. На днях узнал, что экскурсии больше не проводятся. 
7 февраля 2017, 06:22
Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

В воскресенье, 5 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о массовом ДТП на волгоградской трассе в Самарской области. Очевидец опубликовал фото.

«На участке Чапаевск - Самара, недалеко от Красноармейской развилки. ДТП с несколькими машинами, на месте две скорые», - 
6 февраля 2017, 09:48
Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

В воскресенье, 5 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Сообщение поступило в МЧС в 11:02. Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети. По словам очевидцев, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. По предварительной 
6 февраля 2017, 09:35
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