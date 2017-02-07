|
В блогах: про встречи самарских выпускников
Блогер mihail_ivanovic решил выяснить у самарцев, "ходили ли они на вечер встречи выпускников"? "В прошедшую субботу на встречу одноклассников одной из самарских школ пришло всего 5 человек. И такая тенденция наблюдается не первый год. Хотя в этом году заранее …
|
7 февраля 2017, 04:56
|
В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
|
7 февраля 2017, 04:43
|
Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода
|
7 февраля 2017, 09:16
|
В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"
Блогер bepowerback выложил фоторепортаж о лыжном марафоне "Сокольи горы - 2017", который прошел на базе "Чайка" в Управленческом. "Для участия в гонках собрались более 200 лыжников-профессионалов и любителей в возрасте от 17 до 70 лет и старше из 21 …
|
7 февраля 2017, 09:04
|
В блогах: почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ?
Блогер Владислав Харчев интересуется, почему перестали проводиться экскурсии на АвтоВАЗ? "Еще в апреле туристы могли увидеть линии по выпуску моделей Kalina, Granta, Largus и XRAY. Посещение производства обходилось в 400 рублей. На днях узнал, что экскурсии больше не проводятся. …
|
7 февраля 2017, 06:22
|
Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото
|
6 февраля 2017, 09:48
|
Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти
|
6 февраля 2017, 09:35