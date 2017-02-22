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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу

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По словам очевидцев, его глубина уже сейчас составляет не менее 30 см. При этом провал охватывает и газон, и край 
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Под жилым домом на проспекте Масленникова провалился грунт

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Любовь 

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В Самаре у ракеты на проспекте Ленина поставят памятник инженерам космоса

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30 октября 2015, 07:19
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