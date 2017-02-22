Возле музея «Самара Космическая» планируют установить скульптурную композицию, посвященную выдающимся инженерам и конструкторам ракетно-космической отрасли. Об этом было заявлено вчера на совещании в мэрии.

Предложено несколько вариантов нового памятника. Основной – композиция из фигур основателей космической отрасли, идущих к ракете около …