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В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде
Блогер verqiz рассказал, как в одном из самарских подъездов жильцы сами решили бороться с наркоторговцами. "Полиция тут хоть и появлялась, но к прекращению продажи дури это не привело. В любое время суток можно было столкнуться с молодыми людьми, приехавшими …
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22 февраля 2017, 06:41
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В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?
Блогер Алексей Сиверкин задал в "ЖЖ" вопрос главе Кировского района. "Игорь Александрович, почему на пересечении Каховской и Победы появились ларьки вместо катка? В позапрошлом году тут был ликвидирован незаконный рынок и у жителей близлежащих домов появилась надежда на появление …
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22 февраля 2017, 11:52
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В блогах: "Тольяттинцы, обувайтесь в галоши!"
Михаил Арсентьев из Тольятти обратился через "Инстаграм" к жителям города с советом "беречь обувь и натягивать прямо поверх нее вот такие галоши". "В Тольятти сейчас - плюс два. Всю зиму тут особо не парились, отгребали снег просто в сторону, …
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22 февраля 2017, 11:40
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В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
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21 февраля 2017, 09:58
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В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу
В Самаре проложили новую теплотрассу на проспекте Ленина. После провала машин заменено 170 метров трубопровода диаметром 193 миллиметра, сообщили в компании «ПТС».
Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года возле дома №16 по проспекту Ленина. …
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25 ноября 2016, 09:33
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Место провала машин в Самаре осталось без благоустройства
Прокуратура Самары выявила срыв сроков ремонтно-восстановительных работ на проспекте Ленина, где в результате порыва теплотрассы в кипяток провалились два автомобиля. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года около дома №16.
В результате утечки, произошло подмытие …
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23 ноября 2016, 10:05
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Черви снова в городе: В Самаре на Гаражной образуется огромный провал
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13 ноября 2016, 11:39
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Под жилым домом на проспекте Масленникова провалился грунт
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15 июня 2016, 02:02
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В Самаре у ракеты на проспекте Ленина поставят памятник инженерам космоса
Возле музея «Самара Космическая» планируют установить скульптурную композицию, посвященную выдающимся инженерам и конструкторам ракетно-космической отрасли. Об этом было заявлено вчера на совещании в мэрии.
Предложено несколько вариантов нового памятника. Основной – композиция из фигур основателей космической отрасли, идущих к ракете около …
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9 июня 2016, 09:36
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В блогах: в Самаре отменили трамвайную остановку на проспекте Ленина
Блогеру и депутату Михаилу Матвееву не понравилось решение властей ликвидировать трамвайную остановку на проспекте Ленина. Чиновники предложили пассажирам выходить на Первомайской, что на 180 метров дальше. Такой шаг они аргументировали тем, что это ускорит движение на участке, где нередко …
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30 октября 2015, 07:19