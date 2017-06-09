Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов Самарская область вошла в антирейтинг российских регионов, в которых в прошлом году люди чаще всего травились алкоголем. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Также в этом списке соседняя Ульяновская область, Чувашия, Пензенская область и еще 23 региона.

Как правило, жители страны попадают …