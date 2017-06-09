12
45
53
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Платежная карта заменит российским студентам зачетку

Платежная карта заменит российским студентам зачетку

Функционал платежной карты «МИР» будет расширен. Как сообщают российские издания, с 2018 года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
По словам экспертов, таким способом авторы инициативы собираются поднять авторитет отечественной платежной системы в глазах молодых людей. Кроме 

8 июня 2017, 12:26
Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов

Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов

Самарская область вошла в антирейтинг российских регионов, в которых в прошлом году люди чаще всего травились алкоголем. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Также в этом списке соседняя Ульяновская область, Чувашия, Пензенская область и еще 23 региона.
Как правило, жители страны попадают 

6 июня 2017, 06:04
На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.

«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким 

6 июня 2017, 04:31
Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов

Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов

Наиболее дорогостоящими мировыми брендами признаны Google, Apple и Microsoft. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг WPP and Kantar Millward Brown.
Первая тройка не изменилась по сравнению предыдущим годом, при этом ее стоимость выросла. По оценкам экспертов, стоимость бренда Google в 2017-м 

6 июня 2017, 11:06
Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Общественники назвали наиболее чистые и грязные российские регионы. Рейтинг обнародовала организация "Зеленый патруль". Анализ осуществлялся на основе данных весны 2017 года.
Лучшая экологическая ситуация в настоящее время отмечается в Тамбовской области. Далее идет Республика Алтай, а замыкает топ-3 Алтайский край.

5 июня 2017, 10:06
Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан

Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан

Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Об этом информируют представители Агентства стратегических инициатив.
Надо сказать, что Татарстан оказывается на первой строке перечня уже третий год подряд. На четвертой позиции в списке Тульская 

2 июня 2017, 05:42
Самарский архитектурно-строительный институт ликвидируют

Самарский архитектурно-строительный институт ликвидируют

Радикальное решение было принято сегодня на ученом совете технического университета. Именно в его состав в сентябре прошлого года в качестве самостоятельной структуры и вошел АСИ.
«ТЕРРА» уже рассказывала о конфликте, который произошел между двумя вузами. Строители обвинили руководство СамГТУ в 

26 мая 2017, 03:01
Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

В ночь со 2 на 3 мая в общежитии Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар. Из здания эвакуировали 140 человек. Очаг находился в квартире на восьмом этаже, передает 63.ru.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 2 
3 мая 2017, 09:55
Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России

Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России

В частности, он поднялся на одну строчку и занял 21 место в перечне лучших университетов страны по версии Интерфакс. ВУЗ впервые попал в престижные мировые рейтинги Times WUR, Times BRICS&EC и ряд других. Об этом рассказал ректор университета Евгений Шахматов 

26 апреля 2017, 05:50
В Самаре испытали камеру сгорания,

В Самаре испытали камеру сгорания, "напечатанную" на 3-D принтере

По ряду показателей она превзошла аналогичные узлы, изготовленные классическим способом.
Созданная с помощью 3-D принтера камера сгорания является частью газотурбинного двигателя ТА-8. Он, в свою очередь, применяется в качестве вспомогательной энергетической установки самолёта ТУ- 134. Для печати использовались металлические порошки 

17 апреля 2017, 04:59
Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR

Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR

Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии международного рейтинга Round University Ranking . Всего оценивались 763 учебных заведения, 67 из них работают в России. СНИУ им. С.П. Королева попал в рейтинг RUR впервые.
Информация опубликована на сайте 

7 апреля 2017, 06:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна