Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. Университет включили в группу вузов, поделивших места с 800 по 1000. Сюда же попали еще три представителя отечественной высшей школы - Российский экономический университет имени Плеханова, Новосибирский технический университет и Воронежский госуниверситет. Всего Россию в глобальном рейтинге представляют 24 вуза.
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Платежная карта заменит российским студентам зачетку
Функционал платежной карты «МИР» будет расширен. Как сообщают российские издания, с 2018 года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
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8 июня 2017, 12:26
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Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов
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6 июня 2017, 06:04
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На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек
Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.
«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким …
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6 июня 2017, 04:31
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Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов
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6 июня 2017, 11:06
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Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Общественники назвали наиболее чистые и грязные российские регионы. Рейтинг обнародовала организация "Зеленый патруль". Анализ осуществлялся на основе данных весны 2017 года.
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5 июня 2017, 10:06
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Инвестиционный рейтинг российских регионов возглавил Татарстан
Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Об этом информируют представители Агентства стратегических инициатив.
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2 июня 2017, 05:42
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Самарский архитектурно-строительный институт ликвидируют
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26 мая 2017, 03:01
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Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар
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3 мая 2017, 09:55
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Самарский университет улучшил свои позиции сразу в нескольких рейтингах вузов России
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26 апреля 2017, 05:50
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В Самаре испытали камеру сгорания, "напечатанную" на 3-D принтере
По ряду показателей она превзошла аналогичные узлы, изготовленные классическим способом.
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17 апреля 2017, 04:59
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Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR
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7 апреля 2017, 06:24