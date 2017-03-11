Вчера, 10 марта, вечером в Сызрани возле одного из домов по проспекту Королева был обнаружен труп мужчины. По всей видимости, он погиб, выпав из окна 16-этажного дома, передает ktv-ray.ru.
По предварительным данным, один из жильцов дома вышел на балкон покурить, в этот момент он услышал шум и заметил упавшего с высоты человека. На место трагедии были вызваны полиция и скорая помощь.
Мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. В настоящее время полицейские устанавливают его личность и обстоятельства произошедшего.
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