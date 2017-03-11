В Сызрани собаки откусили и съели голову пенсионера Сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти 79-летнего мужчины в Сызрани. Его было тело обнаружено 4 марта на улице Декабристов, в сенях дома.



По предварительным данным, пенсионер скончался за неделю до того, как его нашли. Все это время его …