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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай

В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай

Сегодня, 8 марта, в Самаре на улице Пензенской Железнодорожного района столкнулись «Калина» и трамвай 23-го маршрута. По словам очевидцев, вазовская легковушка буквально подлезла под трамвай. По всей видимости, водителю «Калины» не удалось рассчитать траекторию движения, и он слишком поздно «дал 
8 марта 2017, 04:03
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
7 марта 2017, 11:07
В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото

В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото

В самарском паблике в соцсети появилось фото с места ДТП на Красноглинском шоссе. Столкнулись два автомобиля. По словам очевидца, авария случилась 7 марта около девяти часов утра. «На Красной Глинке перед мостом, две девушки», - сообщил пользователь. По его словам, 
7 марта 2017, 10:49
В Сызрани собаки откусили и съели голову пенсионера

В Сызрани собаки откусили и съели голову пенсионера

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти 79-летнего мужчины в Сызрани. Его было тело обнаружено 4 марта на улице Декабристов, в сенях дома.

По предварительным данным, пенсионер скончался за неделю до того, как его нашли. Все это время его 
6 марта 2017, 10:41
В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина

В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина

Труп 79-летнего сызранца нашли в частном доме на улице Декабристов в субботу, 4 марта. Он был обезглавлен. По предварительным данным, мужчина скончался неделю назад. В течение недели тело грызли собаки, жившие на территории участка  погибшего. Силовикам предстоит провести проверку, из-за 

6 марта 2017, 05:29
В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом 

6 марта 2017, 05:09
Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

Стали известны результаты исследования находки, сделанной у села Кашпир в районе Сызрани. В 2012 году сотрудник местного краеведческого музея Александр Евграфов обнаружил на берегу Волги крупную кость весом 7 килограммов и длиной 25 сантиметров. Информация о новом экспонате не оглашалась 
6 марта 2017, 11:42
Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц

Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц

Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.

Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой 
5 марта 2017, 06:39
В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
 
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские 
5 марта 2017, 05:25
Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

В ночь на 2 марта в Октябрьском районе Самары сгорели два дорогих автомобиля Lexus. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия.

«3:40 утра. Проспект Ленина, 1. Горели две машины. Говорят, что принадлежали одному хозяину», - сообщается в паблике «Новости Самары».

По 

2 марта 2017, 09:31
Три машины сгорели в Самаре за сутки

Три машины сгорели в Самаре за сутки

В воскресенье, 26 февраля, в Самаре огнем были повреждены три припаркованных на улице автомобиля. Один случай произошел в Промышленном районе, другой в Ленинском.

Первое сообщение о пожаре на Шестой просеке поступило в МЧС в 08:14. Возгорание началось в моторном отсеке иномарки 

27 февраля 2017, 01:13
Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном 
27 февраля 2017, 10:11
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