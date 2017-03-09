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В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай
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8 марта 2017, 04:03
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной
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7 марта 2017, 11:07
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В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото
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7 марта 2017, 10:49
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В Сызрани собаки откусили и съели голову пенсионера
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6 марта 2017, 10:41
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В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина
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6 марта 2017, 05:29
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В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке
Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом …
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6 марта 2017, 05:09
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Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото
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6 марта 2017, 11:42
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Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц
Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.
Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой …
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5 марта 2017, 06:39
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В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)
Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские …
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5 марта 2017, 05:25
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Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus
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2 марта 2017, 09:31
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Три машины сгорели в Самаре за сутки
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27 февраля 2017, 01:13
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Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео
В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном …
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27 февраля 2017, 10:11