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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Сызранец выпал из окна 16-этажки

Сызранец выпал из окна 16-этажки

Вчера, 10 марта, вечером в Сызрани возле одного из домов по проспекту Королева был обнаружен труп мужчины. По всей видимости, он погиб, выпав из окна 16-этажного дома, передает ktv-ray.ru.
 
По предварительным данным, один из жильцов дома вышел на балкон 

11 марта 2017, 02:45
Самарец ушел в магазин, оставив дочерей одних, один ребенок умер

Самарец ушел в магазин, оставив дочерей одних, один ребенок умер

Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Тело одномесячной малышки с множественными кровоподтеками и ссадинами на голове силовики обнаружили в квартире многоэтажки Промышленного района Самары.
По словам отца погибшей девочки, 7 марта вечером он ушел в магазин. 

10 марта 2017, 11:08
Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской

Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской

В 10.30 утра в Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Полевой столкнулись Hyundai и Renault Logan. Машины притерлись боками. В итоге был заблокирован весь проезд, так как на месте еще работали коммунальные службы.
10 марта 2017, 10:55
Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

В среду, 8 марта, на трассе в районе Сызрани произошло ДТП с пожаром. Иномарка BMW 525i столкнулась с фурой «Вольво». 34-летнего водителя легковушки увезли в больницу.

Авария случилась 8:50. По данным ГИБДД, в условиях тумана водитель «БМВ», ехавший со 
9 марта 2017, 03:05
В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы

В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы

В КНР, на юго-западе провинции Гуйчжоу, 4 человека скончались после попытки разграбления древней гробницы. Как сообщают местные издания, злоумышленники хотели завладеть сокровищами, относящимися к эпохе династии Сун.
Несколько человек обратились в лечебное учреждение с признаками отравления. Врачам они сказали, что 

9 марта 2017, 10:54
Ученые: Жизнь после смерти может продолжаться в «спящем режиме»

Ученые: Жизнь после смерти может продолжаться в «спящем режиме»

Канадские ученые из университета в Западном Онтарио рассказали об уникальном случае жизни человеческого мозга в течение нескольких минут после смерти. Этот факт был зафиксирован специалистами в процессе наблюдения за четырьмя смертельно больными пациентами.
Ученые следили посредством электроэнцефалографии (ЭЭГ) за поведением 

9 марта 2017, 10:05
В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай

В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай

Сегодня, 8 марта, в Самаре на улице Пензенской Железнодорожного района столкнулись «Калина» и трамвай 23-го маршрута. По словам очевидцев, вазовская легковушка буквально подлезла под трамвай. По всей видимости, водителю «Калины» не удалось рассчитать траекторию движения, и он слишком поздно «дал 
8 марта 2017, 04:03
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
7 марта 2017, 11:07
В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

Сегодня, 19 февраля, в Тольятти на улице Дзержинского в районе дома №10 рядом с остановкой маршрутное такси совершило наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам водителя микроавтобуса, он просто не заметил женщину, так как, 
19 февраля 2017, 02:32
В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 
18 февраля 2017, 03:48
Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
 
Трагедия случилась вчера, 13 января. О произошедшем сотрудники Сызранского линейного отдела узнали в 9:24.
 
По предварительной версии полицейских, машинист заметил мужчину и начал экстренно 

14 января 2017, 03:23
Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.

Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну 

24 декабря 2016, 04:02
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