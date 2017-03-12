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Сызранец выпал из окна 16-этажки
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11 марта 2017, 02:45
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Самарец ушел в магазин, оставив дочерей одних, один ребенок умер
Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Тело одномесячной малышки с множественными кровоподтеками и ссадинами на голове силовики обнаружили в квартире многоэтажки Промышленного района Самары.
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10 марта 2017, 11:08
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Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской
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10 марта 2017, 10:55
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Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото
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9 марта 2017, 03:05
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В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы
В КНР, на юго-западе провинции Гуйчжоу, 4 человека скончались после попытки разграбления древней гробницы. Как сообщают местные издания, злоумышленники хотели завладеть сокровищами, относящимися к эпохе династии Сун.
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9 марта 2017, 10:54
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Ученые: Жизнь после смерти может продолжаться в «спящем режиме»
Канадские ученые из университета в Западном Онтарио рассказали об уникальном случае жизни человеческого мозга в течение нескольких минут после смерти. Этот факт был зафиксирован специалистами в процессе наблюдения за четырьмя смертельно больными пациентами.
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9 марта 2017, 10:05
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В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай
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8 марта 2017, 04:03
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной
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7 марта 2017, 11:07
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В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото
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19 февраля 2017, 02:32
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В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»
Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу …
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18 февраля 2017, 03:48
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Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд
50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
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14 января 2017, 03:23
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Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре
22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.
Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну …
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24 декабря 2016, 04:02