В следующем году тарифы на воду могут снизиться на пять процентов. Федеральная антимонопольная служба планирует лишить возможности государственные и муниципальные водоканалы закладывать прибыль в стоимость ресурса. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.
Как полагают эксперты, эта мера заставит областные и региональные власти ускорить передачу водоканалов в концессию. А привлечение частного инвестора позволит существенно снизить аварийность и сократить потери на сетях, в разы повысить качество предоставляемых услуг.
Отметим, сегодня деятельность большинства МУПов и ГУПов называют неэффективной не только с финансовой точки зрения, но и с управленческой. И заинтересованности в повышении эффективности такие предприятия чаще всего не проявляют.
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