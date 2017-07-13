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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня

Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня

Без электричества в течение трех дней остается остров Проран, его еще называют Поджабный - это любимое место отдыха тысяч самарцев. В субботу частный корабль оборвал 400-метровую линию передач, которая тянулась над Волгой. В результате 40 баз отдыха и сотни дач 

10 июля 2017, 05:52
Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

5 млн 600 тысяч рублей будут потрачены на печать и доставку квитанций на оплату взносов за капремонт для жителей Самары, Сызрани и Новокуйбышевска. Тендер по поиску подрядчика, который будет заниматься работами в течение 13 месяцев, объявил региональный Фонд капитального ремонта. 

10 июля 2017, 04:57
Фонд капремонта остался без кредита

Фонд капремонта остался без кредита

Очередная попытка регионального фонда капитального ремонта получить кредит на 1 миллиард 800 миллионов рублей провалилась. Деньги собирались потратить на выполнение капремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках  подготовки  Самары к проведению в 2018 году чемпионата мира по 

5 июля 2017, 04:10
Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самару затапливает не только снизу, но и сверху. Проблема ливневой канализации, как выяснили корреспонденты ТРК «ТЕРРА», носит системный характер не только на улицах, но и на крышах многоквартирных домов. Если городская территория обеспечена водоотводом только на 51%, то ливневки на 

5 июля 2017, 03:43
Нормативы на воду незаконны?

Нормативы на воду незаконны?

Одна из крупнейших управляющих компаний Самарской области - «Департамент ЖКХ города Тольятти» - требует признать незаконными государственные нормативы по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, которые были утверждены приказом регионального Минэнерго еще в мае 2013 года. Соответствующий иск к ведомству направлен 

3 июля 2017, 04:33
Мобильный интернет стал очень тяжелым

Мобильный интернет стал очень тяжелым

Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело в отношении операторов мобильной связи, пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву. Поводом стал возможный синхронный отказ компаний от безлимитных тарифов. В надзорное ведомство стали поступать 

20 июня 2017, 12:31
Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

На этой неделе потребители в разных районах Самары могут быть отключены от холодного водоснабжения. Рапорт о проведении плановых работ на системах водоснабжения опубликовала компания «Самарские коммунальные системы». В списке десятки адресов. Воду планируют отключать поочередно 30, 31 мая и 1 
29 мая 2017, 04:15
В Самаре дадут подарки тем, кто внесет 6-месячный аванс за воду

В Самаре дадут подарки тем, кто внесет 6-месячный аванс за воду

«Самарские коммунальные системы» предлагают горожанам оплатить услуги водоснабжения и водоотведения заранее и получить за это подарок.
 
Сделав авансовый платеж за 6 месяцев до 31 мая, любой добросовестный потребитель услуг СКС сможет принять участие в розыгрыше призов. Главный из них 

11 мая 2017, 05:15
Коммунальщики требуют платить больше, чем показывают счетчики

Коммунальщики требуют платить больше, чем показывают счетчики

Для собственников жилья вводится плата за водоотведение при содержании общедомового имущества.
Показания приборов учета хотят сделать основой для расчета платы за содержание общего имущества многоквартирных домов. Только если счетчиков нет, начнут применять региональные нормативы потребления ресурсов. 12 апреля Госдума в 

11 апреля 2017, 12:12
ФАС одобрила повышение тарифов «Почты России»

ФАС одобрила повышение тарифов «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба России одобрила повышение тарифов на пересылку корреспонденции «Почты России». По результатам проведенных расчетов ведомство предложило увеличить стоимость доставки открыток, писем, бандеролей на 13 с половиной процентов. Такая информация содержится пояснительной записке к приказу, размещенному на федеральном портале 

9 марта 2017, 01:05
673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения

673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения

Не работают детские сады и школы. Крупная авария произошла на водоводе в районе 19 километра Московского шоссе накануне около часа дня. Добраться до места порыва коммунальщики не смогли и сегодня утром. Работы осложняются тем, что в охранной зоне водовода складировано 

17 февраля 2017, 12:09
В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей

В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей

Население и предприятия Самары только за услуги водоснабжения и водоотведения должны поставщикам коммунальных ресурсов на конец января 1 миллиард 111 миллионов рублей. В Куйбышевском районе столицы губернии есть граждане, личный долг которых сопоставим с  задолженностями целых ТСЖ. Ресурсоснабжающие организации вынуждены 

9 февраля 2017, 02:53
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