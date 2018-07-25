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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Сызрани обустроят велодорожки к 2018 году

В Сызрани обустроят велодорожки к 2018 году

Осенью 2018 года в Сызрани планируют ввести в эксплуатацию новую дорогу с велодорожками. Об этом стало известно во вторник, 14 ноября. Сызрань посетили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр 

15 ноября 2017, 10:39
Золотым призером чемпионата России по велоспорту-треку стала спортсменка из Самарской области

Золотым призером чемпионата России по велоспорту-треку стала спортсменка из Самарской области

Свыше 200 лучших спортсменов страны принимают участие в чемпионате России по велоспорту-треку в олимпийских дисциплинах. Спортивные соревнования проходят с 15 по 19 августа в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Министерство спорта Самарской области, в командной гонке преследования среди женщин победу одержали 4 спортсменки 

18 августа 2017, 04:50
В Самаре может появиться пешеходная улица с велодорожкой

В Самаре может появиться пешеходная улица с велодорожкой

В Интернете появились изображения для концепции благоустройства Самары к ЧМ-2018. Так на одном из эскизов изображена пешеходная улица с газонами и велодорожками. На эскизах с набережной  изображены стационарные спортивные площадки и деревянные помосты прямо на пляже.

Как уже
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В блогах: самарские девушки взяли бронзу на первенстве по велоспорту

В блогах: самарские девушки взяли бронзу на первенстве по велоспорту

Блогер Роман Ерёмкин сообщил, что "самарская команда девушек 17-18 лет заняла 3-е, бронзовое, место на первенстве России в командной гонке по велоспорту-шоссе". "Соревнование прошло на днях под Тольятти. За Самару выступали Вера Вахрушева, Дарья Дедова, Алена Демина и Дарья 
11 августа 2016, 06:26
Велодорожки на Ново-Садовой в Самаре откроют не позднее 2017 года

Велодорожки на Ново-Садовой в Самаре откроют не позднее 2017 года

В Самаре на улице Ново-Садовой идет укладка финального слоя асфальтового покрытия. В текущем году подрядчик должен будет закончить работы на участке от Северо-восточной магистрали до улицы Кирова. В следующем году, по плану - полное завершение работ на объекте. На всем 

6 июля 2016, 02:21
Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку

Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку

Представитель Самарской области Максим Гоголев выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку. Соревнования в дисциплине кросс-кантри состоялись в  Челябинской области. Всего участвовало более 150 велогонщиков из различных регионов Российской Федерации. Помимо золота Максима Гоголева в копилке Самарской области ещё три медали. Павел 

23 июня 2016, 11:30
В Самаре вдоль Московского шоссе и Ново-Садовой построят велодорожки

В Самаре вдоль Московского шоссе и Ново-Садовой построят велодорожки

Велодорожки вдоль главной магистрали Самары – Московского шоссе планируют построить от пр. Кирова до ул. Мичурина к октябрю текущего года. Об этом, по данным портала «Волга-Ньюс», заявили в руководстве компании «Самаратрансстрой», которая занимается капитальным ремонтом Московского шоссе. Предполагается, что 
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В Самарской области определилась чемпионка России в индивидуальной велогонке на время

В Самарской области определилась чемпионка России в индивидуальной велогонке на время

В Самарской области завершилась индивидуальная гонка на время среди женщин в рамках Чемпионата и Первенства России по велоспорту на шоссе. В соревнованиях приняли участие 35 спортсменок из Москвы, Воронежской, Самарской, Тульской, Свердловской, Псковской, Волгоградской, Ульяновской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, 

21 июня 2013, 06:59
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