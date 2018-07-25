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В Сызрани обустроят велодорожки к 2018 году
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15 ноября 2017, 10:39
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Золотым призером чемпионата России по велоспорту-треку стала спортсменка из Самарской области
Свыше 200 лучших спортсменов страны принимают участие в чемпионате России по велоспорту-треку в олимпийских дисциплинах. Спортивные соревнования проходят с 15 по 19 августа в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Министерство спорта Самарской области, в командной гонке преследования среди женщин победу одержали 4 спортсменки …
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18 августа 2017, 04:50
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В Самаре может появиться пешеходная улица с велодорожкой
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11 ноября 2016, 03:07
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В блогах: самарские девушки взяли бронзу на первенстве по велоспорту
Блогер Роман Ерёмкин сообщил, что "самарская команда девушек 17-18 лет заняла 3-е, бронзовое, место на первенстве России в командной гонке по велоспорту-шоссе". "Соревнование прошло на днях под Тольятти. За Самару выступали Вера Вахрушева, Дарья Дедова, Алена Демина и Дарья …
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11 августа 2016, 06:26
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Велодорожки на Ново-Садовой в Самаре откроют не позднее 2017 года
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6 июля 2016, 02:21
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Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку
Представитель Самарской области Максим Гоголев выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку. Соревнования в дисциплине кросс-кантри состоялись в Челябинской области. Всего участвовало более 150 велогонщиков из различных регионов Российской Федерации. Помимо золота Максима Гоголева в копилке Самарской области ещё три медали. Павел …
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23 июня 2016, 11:30
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В Самаре вдоль Московского шоссе и Ново-Садовой построят велодорожки
Велодорожки вдоль главной магистрали Самары – Московского шоссе планируют построить от пр. Кирова до ул. Мичурина к октябрю текущего года. Об этом, по данным портала «Волга-Ньюс», заявили в руководстве компании «Самаратрансстрой», которая занимается капитальным ремонтом Московского шоссе. Предполагается, что …
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12 мая 2015, 04:10
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В Самарской области определилась чемпионка России в индивидуальной велогонке на время
В Самарской области завершилась индивидуальная гонка на время среди женщин в рамках Чемпионата и Первенства России по велоспорту на шоссе. В соревнованиях приняли участие 35 спортсменок из Москвы, Воронежской, Самарской, Тульской, Свердловской, Псковской, Волгоградской, Ульяновской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, …
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21 июня 2013, 06:59