Велодорожки на Ново-Садовой в Самаре откроют не позднее 2017 года В Самаре на улице Ново-Садовой идет укладка финального слоя асфальтового покрытия. В текущем году подрядчик должен будет закончить работы на участке от Северо-восточной магистрали до улицы Кирова. В следующем году, по плану - полное завершение работ на объекте. На всем …