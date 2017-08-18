Свыше 200 лучших спортсменов страны принимают участие в чемпионате России по велоспорту-треку в олимпийских дисциплинах. Спортивные соревнования проходят с 15 по 19 августа в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Министерство спорта Самарской области, в командной гонке преследования среди женщин победу одержали 4 спортсменки из разных регионов России. В состав квартета победителей вошла и велосипедистка из Самарской области Александра Гончарова.
Средняя скорость обладательниц золотых медалей на дистанции в четыре километра составила 53,33 км/ч.
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