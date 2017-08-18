Метатель молота, 26-летний Павел Файдек, который три дня назад завоевал «золото» на чемпионате мира - 2015, оплатил проезд в пекинском такси своей медалью. Молотобоец на следующий день даже не вспомнил, куда пропала его награда, и обратился в полицию, чтобы те …