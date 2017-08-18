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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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В Тольятти появится

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Речь идет о межрегиональной спортивной площадке для проведения занятий по гимнастике и соревнований любого уровня. Проект строительства обсудили губернатор Николай Меркушкин и мэр Автограда Сергей Анташев.
По концепции в трех уровнях здания будет организован единый зал. Его высота - 21 

16 августа 2017, 01:26
Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске

Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске

Хоккеисты тольяттинской молодежной команды «Ладья» стали победителями турнира команд МХЛ в Магнитогорске.
 
В финальном матче соперником волжан стали хозяева турнира – «Стальные Лисы». После двух периодов была ничья - 1:1.
 
Судьба матча решилась в третьем – автозаводцы забросили 

9 августа 2017, 07:07
Самарские гребцы привезли из Москвы золото и серебро

Самарские гребцы привезли из Москвы золото и серебро

На чемпионате России по академической гребле, который состоялся в Москве, самарские спортсмены завоевали пять медалей. Золотые – у Максима Телицына (на фото), который взял сразу две высшие награды, а также у Алекандра Вязовкина. Елена Сенюкова и Алина Завитневич стали серебряными 

9 августа 2017, 08:10
На набережной появится «скала»

На набережной появится «скала»

12 августа в России отметят профессиональный праздник всех спортсменов и сторонников здорового образа жизни - день физкультурника. Все желающие смогут поиграть в теннис, шахматы, футбол, попробовать себя в самых различных единоборствах и скалолазании.
9 августа 2017, 09:06
В блогах: самарские девушки взяли бронзу на первенстве по велоспорту

В блогах: самарские девушки взяли бронзу на первенстве по велоспорту

Блогер Роман Ерёмкин сообщил, что "самарская команда девушек 17-18 лет заняла 3-е, бронзовое, место на первенстве России в командной гонке по велоспорту-шоссе". "Соревнование прошло на днях под Тольятти. За Самару выступали Вера Вахрушева, Дарья Дедова, Алена Демина и Дарья 
11 августа 2016, 06:26
Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку

Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку

Представитель Самарской области Максим Гоголев выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку. Соревнования в дисциплине кросс-кантри состоялись в  Челябинской области. Всего участвовало более 150 велогонщиков из различных регионов Российской Федерации. Помимо золота Максима Гоголева в копилке Самарской области ещё три медали. Павел 

23 июня 2016, 11:30
Пьяный чемпион-легкоатлет заплатил за такси золотой медалью

Пьяный чемпион-легкоатлет заплатил за такси золотой медалью

Метатель молота, 26-летний Павел Файдек, который три дня назад завоевал «золото» на чемпионате мира - 2015, оплатил проезд в пекинском такси своей медалью. Молотобоец на следующий день даже не вспомнил, куда пропала его награда, и обратился в полицию, чтобы те 
26 августа 2015, 02:50
В Самарской области определилась чемпионка России в индивидуальной велогонке на время

В Самарской области определилась чемпионка России в индивидуальной велогонке на время

В Самарской области завершилась индивидуальная гонка на время среди женщин в рамках Чемпионата и Первенства России по велоспорту на шоссе. В соревнованиях приняли участие 35 спортсменок из Москвы, Воронежской, Самарской, Тульской, Свердловской, Псковской, Волгоградской, Ульяновской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, 

21 июня 2013, 06:59
Золото Первенства России по велоспорту-шоссе в Самарской области выиграл спортсмен из Адыгеи

Золото Первенства России по велоспорту-шоссе в Самарской области выиграл спортсмен из Адыгеи

В поселке Петра-Дубрава завершилась индивидуальная гонка на время среди андеров (мужчины 19 - 22-х лет). На старт вышли 30 спортсменов из Москвы, Московской, Ленинградской, Самарской, Челябинской, Калининградской, Орловской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея и Удмуртия. На дистанции 40 км лучшее 

21 июня 2013, 06:28
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