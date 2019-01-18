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Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»
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18 января 2019, 02:57
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С передачей стадиона «Самара Арена» на баланс области торопиться не будут
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18 января 2019, 02:37
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Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов
На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета …
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18 января 2019, 02:23
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Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов
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18 января 2019, 10:30
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«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба
В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
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18 января 2019, 09:56
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В Самаре включают отопление в домах на Стара-Загоре
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17 января 2019, 03:00
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Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером
Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики …
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17 января 2019, 01:02
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В Самаре спилят две голубые ели на Молодогвардейской
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17 января 2019, 12:07
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На пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возник провал
В Самаре образовался очередной провал на дороге: на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возникла большая яма, из которой валит пар. Как рассказали «ТЕРРЕ» очевидцы, сейчас движение в этом районе затруднено, образовалась большая пробка. По данным администрации Промышленного района, на подающем …
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17 января 2019, 10:43
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Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление
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16 января 2019, 04:45
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12 домов в поселке Толевый замерзают
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28 декабря 2018, 09:22