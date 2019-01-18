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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Кадровую политику обсудили на пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. У главы региона поинтересовались, почему министры спорта и культуры до сих пор находятся в статусе «врио».
 
- У человека должен быть шанс, время проявить себя у всех было, по 
18 января 2019, 02:57
С передачей стадиона «Самара Арена» на баланс области торопиться не будут

С передачей стадиона «Самара Арена» на баланс области торопиться не будут

Дальнейшую судьбу стадиона «Самара Арена» обсудили во  время пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. Выяснилось, что с передачей на баланс  региона торопиться не будут. Пока платят по 2 млн за игру. Возможно, передадут в 2019-м, возможно - в 
18 января 2019, 02:37
Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета 
18 января 2019, 02:23
Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

В самарском аэропорту Курумоч на сутки задержали рейс Самара-Дубай. Ровно 25 часов 119 пассажиров не могли вылететь в Дубай. Самолет должен был отправиться в путь в 15:10 16  января,  а вылетел только в 16:28 17 января. Задержка произошла из-за позднего 
18 января 2019, 10:30
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
 
- Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого... 
18 января 2019, 09:56
В Самаре включают отопление в домах на Стара-Загоре

В Самаре включают отопление в домах на Стара-Загоре

В дома 10 микрорайона Самары в ближайшее время вернется тепло - рабочие устранили коммунальную аварию. Как сообщили в «ПТС», к 13:30 на улице Стара-Загора завершили ремонт повреждения теплосети диаметром 300 мм, сейчас магистраль заполняют носителем. На месте порыва работали 12 
17 января 2019, 03:00
Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики 
17 января 2019, 01:02
В Самаре спилят две голубые ели на Молодогвардейской

В Самаре спилят две голубые ели на Молодогвардейской

В областной столице срубят две голубые ели на Молодогвардейской для того, чтобы устранить повреждение на водоводе. Технологический сбой на водоводе диаметром 900 мм, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары, произошел в районе дома № 215. Сам водовод был 
17 января 2019, 12:07
На пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возник провал

На пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возник провал

В Самаре образовался очередной провал на дороге: на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возникла большая яма, из которой валит пар. Как рассказали «ТЕРРЕ» очевидцы, сейчас движение в этом районе затруднено, образовалась большая пробка. По данным администрации Промышленного района, на подающем 
17 января 2019, 10:43
Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление

Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление

Стало известно, что в ночь со среды на четверг жителям домов в Кировском районе придется столкнуться с неудобствами - в их квартирах может быть прохладно. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в зданиях, расположенных в границах улицы Стара-Загора, 
16 января 2019, 04:45
12 домов в поселке Толевый замерзают

12 домов в поселке Толевый замерзают

В Самару идут морозы. Синоптики прогнозируют, что они ударят уже на Новый год — температура будет от -10 до -15 градусов, местами столбики термометров опустятся до -20 градусов. И это плохая новость для жителей 12-ти домов в поселке Толевый, где 
28 декабря 2018, 09:22
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