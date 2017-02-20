В Самаре пенсионерку убили из-за 300 тысяч рублей Собир Жураев и Темур Распопов отправятся в колонию строгого режима на 17 и 15 лет, соответственно. Такое решение вынес суд. По версии следствия, в апреле прошлого года подсудимые пришли к пожилой женщине, сказали, что якобы хотят снять квартиру. Повздорили. В …