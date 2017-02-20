Сегодня в суде Советского района Самары стартовало рассмотрение уголовного дела по организации сети сбыта героина. Речь идет о так называемой банде "Виталика-спортсмена". По версии следствия, ее участники за 1,5 года заработали на продаже наркотика свыше 278 миллионов рублей. На скамье подсудимых 9 человек, еще двое уже отправились за решетку. Все фигуранты - спортсмены, часть из них - друзья детства. По оперативным данным, ежедневно участники преступного сообщества сбывали по полкилограмма порошка. Для увеличения числа покупателей наркодилеры ввели систему бонусов - каждая 12-я партия бесплатно.
"Они организовали сбыт на территории Самары наркотиков посредством интернет-магазинов. Получали денежные средства через КИВИ-кошельки. Потребителям наркотических средств посылались электронные адреса и места закладок уже на территории Советского, Железнодорожного, Кировского и других районов городов областной столицы, - рассказывает государственный обвинитель по делу Марина Блинкова. - Если их вина будет доказана, то им грозит до 20 лет лишения свободы".
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