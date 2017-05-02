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«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года

«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года

4,5 года с отбыванием в колонии строго режима. Такой приговор вынесли жителю деревни Колыбеловка Красноармейского района Алексею Кошману, оказавшемуся рабовладельцем.
По версии следствия, он силой удерживал у себя молодого человека, приехавшего из Северной Осетии, отобрал паспорт и заставлял работать за 

28 апреля 2017, 03:20
Заказчик испарился: дело об убийстве

Заказчик испарился: дело об убийстве "алкогольного короля" Олега Дергилева приостановлено

Кто заказал убийство самарского "алкогольного короля" Олега Дергилева, может так и остаться неизвестным. Дальнейшее расследование уголовного дела приостановлено.
Напомним, владельца сети магазинов "Горилка" застрелили в октябре 2013 года по пути на работу. Исполнителей убийства Сергея Козаева, Вячеслава Калистратова, Сергея Догадина 

27 апреля 2017, 04:19
Мороженое или пиво: кто победит в битве за товарный знак?

Мороженое или пиво: кто победит в битве за товарный знак?

Красноярская фабрика «Славица» обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к пивоваренной компании «Балтика» с требованием о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «Славный».

По версии заявителя, пивовары его вообще не используют, а у мороженщиков есть намерение выпустить лакомство 

26 апреля 2017, 03:22
Что ждет самарчанку, посадившую ребенка на цепь?

Что ждет самарчанку, посадившую ребенка на цепь?

Закончилось расследование уголовного дела в отношении жительницы деревни Колыбеловка Красноармейского района области, которая, по оперативным данным, сажала своего приемного сына на цепь. В июле прошлого года на место выезжала съемочная группа «ТЕРРЫ» и застала 9-летнего Кирилла в кандалах. Тогда его 

26 апреля 2017, 11:24
В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.

В сообщении ведомства 

26 апреля 2017, 10:22
Митинг согласовали

Митинг согласовали

Суд Ленинского района областной столицы разрешил проведение митинга, который в народе уже назвали "шествием пенсионеров" . Мероприятие состоится 23 апреля. Напомним, изначально самарская мэрия его не согласовала. 

«Полиция просит жителей и гостей областной столицы воздержаться от участия в несогласованных в установленном 

21 апреля 2017, 06:04
Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

Самарскую губернию захлестнула волна поддельных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сотрудники 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий осмотрели гаражные боксы, арендованные жителем Жигулевска 1983 года рождения. В результате было изъято 

19 апреля 2017, 01:09
Бросила кошку под машину на глазах детей: дело кинолога-живодерки

Бросила кошку под машину на глазах детей: дело кинолога-живодерки

В Самаре передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Обвиняемая – сотрудница кинологической службы.

По версии следствия, 6 октября 2016 года женщина бросила под колеса машины беременную кошку. Все это произошло прямо на глазах детей 
18 апреля 2017, 11:34
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