В Самарской области раскрыли уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Обвиняемые – трое местных жителей – две женщины 45 и 59 лет и 63-летний мужчина.
Как полагают следователи, житель Самары создал устойчивую организованную группу.
«Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов, в период времени с ноября 2013 года по август 2015 года злоумышленники осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Самарской области», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Имущество обвиняемых стоимостью более 42 миллионов рублей арестовано. Фигуранты дела дали подписку о невыезде. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары.
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