Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По оперативным данным, в период с марта 2013-ого года по июнь 2016-ого года главврач районной больницы издал приказ об оказании платных услуг. Этот документ предусматривал ему доплату за этот вид деятельности в размере 6,8% от общего фонда оплаты труда по предпринимательской деятельности. При этом распоряжение Министерства здравоохранения Самарской области установлен меньший размер доплаты - в 1,5 %. В результате, главврач получил на 752 тысячи рублей большем, чем ему полагалось.
|
Ледяная глыба в Самаре убила женщину. Новые подробности
|
27 марта 2017, 11:36
|
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет
В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в …
|
26 марта 2017, 02:30
|
Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски
|
25 марта 2017, 06:12
|
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
|
25 марта 2017, 05:25
|
В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ
В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
|
25 марта 2017, 04:24
|
Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области
Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала …
|
13 марта 2017, 05:36
|
Самарец зарубил отца и мать на Чапаевской
|
27 февраля 2017, 10:29
|
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
|
13 февраля 2017, 05:24
|
В Самарской области три главврача лишились работы после прокурорской проверки
Прокуратура Самарской области подвела итоги проверки исполнения медицинскими учреждениями законодательства при оказании медицинской помощи населению.
Сотрудники надзорного ведомства выявили 160 нарушений закона. В ряде медучреждений не соблюдали правила хранения лекарственных средств, организации иммунопрофилактики инфекционных болезней, обеспечения безопасности иммунизации, нарушались условия хранения …
|
22 января 2014, 10:33