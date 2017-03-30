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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2017г 
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В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в 
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Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски

Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски

Женщина перечислила виртуальным торговцам 11 тысяч рублей за детскую коляску, но осталась без покупки, без денег и была занесена в «черный список».

О возмутительном случае рассказал портал «КТВ ЛУЧ». По предварительным данным, 18 марта жительница Сызрани решила купить детскую коляску в 

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Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
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В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
 
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области

Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала 

13 марта 2017, 05:36
Самарец зарубил отца и мать на Чапаевской

Самарец зарубил отца и мать на Чапаевской

В Самаре задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в центре города. По версии следователей, преступление совершил их 26-летний сын.

Как сообщает Следственный комитет Самарской области, тела 58-летнего мужчины и 52-летней женщины с рублеными ранами головы были обнаружены 23 
27 февраля 2017, 10:29
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
Неизвестный мужчина под угрозой убийства совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней на территории Кировского района Самары. На своем сайте силовики разместили фото подозреваемого. Приметы 

13 февраля 2017, 05:24
В Самарской области три главврача лишились работы после прокурорской проверки

В Самарской области три главврача лишились работы после прокурорской проверки

Прокуратура Самарской области подвела итоги проверки исполнения медицинскими учреждениями законодательства при оказании медицинской помощи населению.

Сотрудники надзорного ведомства выявили 160 нарушений закона. В ряде медучреждений не соблюдали правила хранения лекарственных средств, организации иммунопрофилактики инфекционных болезней, обеспечения безопасности иммунизации, нарушались условия хранения 

22 января 2014, 10:33
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