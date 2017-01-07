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Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти
Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».
ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» …
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7 января 2017, 03:52
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На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)
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6 января 2017, 03:27
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В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека
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4 января 2017, 05:04
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Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото
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2 января 2017, 04:30
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В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек
Во вторник, 27 декабря, из офисного центра «Скала Холл» было эвакуировано 70 человек из-за задымления, сообщает 63.ru. Опубликованы фотографии с места происшествия.
Примерно в 8:30 сотрудники организаций, расположенных в «Скале», почувствовали запах горения, однако пламени не видели. По …
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27 декабря 2016, 09:26
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В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию
Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС оснастят уникальным робототехническим комплексом, способным полностью заменить людей, если на атомной станции или химическом предприятии случится авария. Об этом информируют «Известия».
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27 декабря 2016, 09:20
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Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре
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14 декабря 2016, 07:25
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Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября
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23 ноября 2016, 03:04
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Самарские телефонные мошенники успешно применили схему «ваш сын попал в ДТП»
Простодушная жертва классической «разводки» отыскалась в Республике Татарстане. Как передает «Татар-информ», 39-летняя жительница Казани 23 сентября пожаловалась в полицию, что ее жестоко обманули. Накануне около 12 часов ночи на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что ее …
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25 сентября 2016, 06:38
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В России запустили первую квантовую интернет-сеть
В России запущена первая сеть квантового интернета. Проект опробуют в Татарстане. Там технологию протестируют ученые квантового центра Казани.
В столице республики находится многоузловая квантовая сеть. Она позволит обеспечить высочайший уровень защиты передаваемых данных. Работает такая сеть по законам квантовой механики.
Простые оптоволоконные …
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8 августа 2016, 01:19
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Пассажирский автобус «Самара-Ижевск» в Татарстане съехал в кювет и опрокинулся
На объездной трассе у Бугульмы в кювет съехал пассажирский автобус. Об этом сообщают региональные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
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6 июля 2016, 11:31
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Семья из Татарстана попала в смертельное ДТП в Ульяновской области
Трагедия на трассе произошла в воскресенье, но теперь журналистам стали известны некоторые подробности этого происшествия, унесшего несколько человеческих жизней. Все случилось на 106-м километре трассы Р-178 возле поселка Средние Якушки. Мужчина за рулем транспортного средства "Skoda Octavia" не справился с …
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21 марта 2016, 12:43