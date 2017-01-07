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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».

ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» 
7 января 2017, 03:52
На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

Вчера, 6 января, в Ставропольском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадало 6 человек, включая двух маленьких детей, информирует ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным версии сотрудников полиции, ВАЗ-2114 с пензенскими номерами двигался по трассе М-5 «Урал» от Сызрани 
6 января 2017, 03:27
В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека

В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека

Сегодня, 4 января, около 11:00 на трассе Самара-Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии сотрудников полиции, 32-летний водитель на "Опель" ехал в сторону Самары. На одном из участков мужчина не справился с управлением и 

4 января 2017, 05:04
Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

По предварительной версии сотрудников полиции, вчера, 1 января, 35-летний житель Тольятти на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где врезался в Хендай, который потом столкнулся с Рено.
 
За рулем обеих иномарок находились женщины: на Хендай – 38-летняя, на Рено - 
2 января 2017, 04:30
В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

Во вторник, 27 декабря, из офисного центра «Скала Холл» было эвакуировано 70 человек из-за задымления, сообщает 63.ru. Опубликованы фотографии с места происшествия.

Примерно в 8:30 сотрудники организаций, расположенных в «Скале», почувствовали запах горения, однако пламени не видели. По 
27 декабря 2016, 09:26
В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию

В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию

Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС оснастят уникальным робототехническим комплексом, способным полностью заменить людей, если на атомной станции или химическом предприятии случится авария. Об этом информируют «Известия».
Данная разработка сделана в Центральном НИИ роботехники. Устройство может поднимать 

27 декабря 2016, 09:20
Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Во вторник, 13 декабря, в Самаре произошел пожар в ангаре, расположенном на 41 километре Красноглинского шоссе (Красноглинский район). Горели полимерные формы для изготовления тротуарной плитки. Площадь пожара составила 15 квадратрых метров.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12 часов 59 

14 декабря 2016, 07:25
Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

В Самаре в среду, 23 ноября, приостановлено водоснабжение поселка Зубчаниновка. Это потребовалась для проведения ремонтных работ на водоводе в Кировском районе. На перекрестке улиц Свободы и Алма-Атинской прорвало трубу. Сообщение о коммунальной аварии поступило в МЧС в 12 часов 40 

23 ноября 2016, 03:04
Самарские телефонные мошенники успешно применили схему «ваш сын попал в ДТП»

Самарские телефонные мошенники успешно применили схему «ваш сын попал в ДТП»

Простодушная жертва классической «разводки» отыскалась в Республике Татарстане. Как передает «Татар-информ», 39-летняя жительница Казани 23 сентября пожаловалась в полицию, что ее жестоко обманули. Накануне около 12 часов ночи на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что ее 
25 сентября 2016, 06:38
В России запустили первую квантовую интернет-сеть

В России запустили первую квантовую интернет-сеть

В России запущена первая сеть квантового интернета. Проект опробуют в Татарстане. Там технологию протестируют ученые квантового центра Казани.

В столице республики находится многоузловая квантовая сеть. Она позволит обеспечить высочайший уровень защиты передаваемых данных. Работает такая сеть по законам квантовой механики.

Простые оптоволоконные 

8 августа 2016, 01:19
Пассажирский автобус «Самара-Ижевск» в Татарстане съехал в кювет и опрокинулся

Пассажирский автобус «Самара-Ижевск» в Татарстане съехал в кювет и опрокинулся

На объездной трассе у Бугульмы в кювет съехал пассажирский автобус. Об этом сообщают региональные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила по телефону экстренных служб сегодня ночью. По предварительным данным, автобус марки «Ютонг» следовал из Самары 

6 июля 2016, 11:31
Семья из Татарстана попала в смертельное ДТП в Ульяновской области

Семья из Татарстана попала в смертельное ДТП в Ульяновской области

Трагедия на трассе произошла в воскресенье, но теперь журналистам стали известны некоторые подробности этого происшествия, унесшего несколько человеческих жизней. Все случилось на 106-м километре трассы Р-178 возле поселка Средние Якушки. Мужчина за рулем транспортного средства "Skoda Octavia" не справился с 
21 марта 2016, 12:43
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