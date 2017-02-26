Самарские телефонные мошенники успешно применили схему «ваш сын попал в ДТП» передает «Татар-информ», 39-летняя жительница Казани 23 сентября пожаловалась в полицию, что ее жестоко обманули. Накануне около 12 часов ночи на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что ее … Простодушная жертва классической «разводки» отыскалась в Республике Татарстане. Как, 39-летняя жительница Казани 23 сентября пожаловалась в полицию, что ее жестоко обманули. Накануне около 12 часов ночи на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что ее