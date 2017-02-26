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В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото
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7 января 2017, 04:36
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«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»
Группа «Ленинград» сделала клип на песню «Начинаем отмечать!» Это официальный саундтрек к фильму «Елки-5».
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21 декабря 2016, 09:48
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Самарские телефонные мошенники успешно применили схему «ваш сын попал в ДТП»
Простодушная жертва классической «разводки» отыскалась в Республике Татарстане. Как передает «Татар-информ», 39-летняя жительница Казани 23 сентября пожаловалась в полицию, что ее жестоко обманули. Накануне около 12 часов ночи на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что ее …
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25 сентября 2016, 06:38
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Песню к ЧМ-2018 для «Бурановских бабушек» написал участник «Руки Вверх»
Новую песню для «Бурановских бабушек», посвященную ЧМ-2018, сочинил музыкант из Самарской области. Речь идет об Алексее Потехине, который известен как один из основателей группы «Руки Вверх», сообщает паблик «Город Новокуйбышевск».
Напомним, группа «Руки Вверх» появилась в 1996 году. …
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16 сентября 2016, 02:41
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В Самаре «Бурановские бабушки» презентуют новую песню о ЧМ-2018
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14 сентября 2016, 11:54
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Неизвестную демозапись c вокалом Маккартни выставили на аукцион
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27 августа 2016, 11:14
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В России запустили первую квантовую интернет-сеть
В России запущена первая сеть квантового интернета. Проект опробуют в Татарстане. Там технологию протестируют ученые квантового центра Казани.
В столице республики находится многоузловая квантовая сеть. Она позволит обеспечить высочайший уровень защиты передаваемых данных. Работает такая сеть по законам квантовой механики.
Простые оптоволоконные …
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8 августа 2016, 01:19
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Пассажирский автобус «Самара-Ижевск» в Татарстане съехал в кювет и опрокинулся
На объездной трассе у Бугульмы в кювет съехал пассажирский автобус. Об этом сообщают региональные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
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6 июля 2016, 11:31
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В Самаре затопило улицу Ново-Садовую в районе ТЦ «МегаСити»
На улице Ново-Садовой в районе ТЦ «МегаСити» в Самаре образовалась автомобильная пробка. Дорогу затопило. Фотоснимки происшествия появились в социальных сетях. Причины сейчас выясняются. На место ЧП выехала съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА».
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10 февраля 2014, 02:44