Неизвестную демозапись c вокалом Маккартни выставили на аукцион Считавшуюся утерянной демозапись The Beatles оценили в 15 тысяч фунтов стерлингов и выставили на аукцион. Песня называется It's for You. В 1964 году она стала популярна, когда её исполнила певица Силла Блэк (Cilla Black), скончавшаяся летом 2015 года. Сочинили композицию …