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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Песню к ЧМ-2018 для «Бурановских бабушек» написал участник «Руки Вверх»

Песню к ЧМ-2018 для «Бурановских бабушек» написал участник «Руки Вверх»

Новую песню для «Бурановских бабушек», посвященную ЧМ-2018, сочинил музыкант из Самарской области. Речь идет об Алексее Потехине, который известен как один из основателей группы «Руки Вверх», сообщает паблик «Город Новокуйбышевск».

Напомним, группа «Руки Вверх» появилась в 1996 году. 
16 сентября 2016, 02:41
В Самаре «Бурановские бабушки» презентуют новую песню о ЧМ-2018

В Самаре «Бурановские бабушки» презентуют новую песню о ЧМ-2018

Премьера новой песни фолк-ансамбля «Бурановские бабушки» о ЧМ-2018 состоится в Самаре. Артистки исполнят ее на стадионе «Металлург» 18 сентября перед матчем «Крылья Советов» - ЦСКА.

Кроме того, «Бурановские бабушки» споют свой главный хит, с которым коллектив выступал на конкурсе «Евровидение – 

14 сентября 2016, 11:54
Неизвестную демозапись c вокалом Маккартни выставили на аукцион

Неизвестную демозапись c вокалом Маккартни выставили на аукцион

Считавшуюся утерянной демозапись The Beatles оценили в 15 тысяч фунтов стерлингов и выставили на аукцион. Песня называется It's for You. В 1964 году она стала популярна, когда её исполнила певица Силла Блэк (Cilla Black), скончавшаяся летом 2015 года. Сочинили композицию 

27 августа 2016, 11:14
В России запустили первую квантовую интернет-сеть

В России запустили первую квантовую интернет-сеть

В России запущена первая сеть квантового интернета. Проект опробуют в Татарстане. Там технологию протестируют ученые квантового центра Казани.

В столице республики находится многоузловая квантовая сеть. Она позволит обеспечить высочайший уровень защиты передаваемых данных. Работает такая сеть по законам квантовой механики.

Простые оптоволоконные 

8 августа 2016, 01:19
Пассажирский автобус «Самара-Ижевск» в Татарстане съехал в кювет и опрокинулся

Пассажирский автобус «Самара-Ижевск» в Татарстане съехал в кювет и опрокинулся

На объездной трассе у Бугульмы в кювет съехал пассажирский автобус. Об этом сообщают региональные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила по телефону экстренных служб сегодня ночью. По предварительным данным, автобус марки «Ютонг» следовал из Самары 

6 июля 2016, 11:31
В Самаре затопило улицу Ново-Садовую в районе ТЦ «МегаСити»

В Самаре затопило улицу Ново-Садовую в районе ТЦ «МегаСити»

На улице Ново-Садовой в районе ТЦ «МегаСити» в Самаре образовалась автомобильная пробка. Дорогу затопило. Фотоснимки происшествия появились в социальных сетях. Причины сейчас выясняются. На место ЧП выехала съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА». 
10 февраля 2014, 02:44
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