Речь идет о похищении Камала Гулуева - бывшего совладельца компаний «Ралес» и «ВС», коммерческом директоре фирмы «Ася». Согласно материалам дела, в декабре 2015 года в Тольятти бизнесмен подъехал на автомобиле к спортивному комплексу "Олимп", чтобы забрать сына с тренировки. Там на него напали неизвестные, затащили в другую машину и увезли в Саратовскую область. Держали в частном доме и требовали с родственников выкуп 10 миллионов евро, на тот момент в пересчете на рубли эта сумма составляла 77 миллионов рублей.
На месте происшествия остались часы потерпевшего и пуговицы от верхней одежды. Мобильный телефон и сумку злоумышленники выбросили в городском лесу. Потом силовики нашли сожженную иномарку, в которой, вероятно, перевозили Гулуева. Один из предполагаемых соучастников преступления добровольно освободил бизнесмена, опасаясь уголовной ответственности.
Обвинение в похищении и вымогательстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору, предъявили 40-летнему Аллахверди Аллахвердиеву и находящемуся в международном розыске за убийство и побег 31-летнему Теймуру Мамедову.
Рассматривать дело по существу будет Автозаводский районный суд Тольятти. Уголовное дело в отношении других соучастников преступлений выделено в отдельное производство.
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