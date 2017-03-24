Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре задержаны двое подозреваемых в похищении человека. По данным следственного комитета, трое мужчин, действуя по предварительному сговору, в кафе "Золотое кольцо" похитили 51-летнего гражданина и вывезли его в дом в Красноярском районе.
С заявлением о случившемся в полицию обратился 65-летний брат похищенного, который рассказал, что за возвращение его родственника злоумышленники требуют 14 миллионов рублей.
Через несколько дней потерпевшего освободили в обмен на 6,5 млн. Накануне были задержаны двое подозреваемых. Сегодня суд рассмотрит вопрос об их аресте. Третьего пока ищут.
Эти люди могут быть причастны и к другим подобным преступлениям. Всем, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться в ближайший отдел полиции или звонить по телефонам:
8-846-278-22-22, 22-23;
020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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