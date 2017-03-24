  • Новости
    \/news
    /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
  • Видео
    \/video
    /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
  • Передачи
    \/programs
    /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
  • Онлайн
    \/online
    /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
  • Партнеры
    \/air
    /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
  • О компании
    \/about
    /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
  • Реклама
    \/advert
    /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/v-samare-policiya-proverit-zaderzhannyh-pohititeley-cheloveka-na-prichastnost-k-drugim/24032017
11
55
17
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
   888888       888  8888888888                      888    888  888      
     "88b       888  888                             888    888  888      
      888       888  888                             888    888  888      
      888   .d88888  8888888     888  888  888  888  8888888888  888      
      888  d88" 888  888         888  888  888  888  888    888  888      
      888  888  888  888         888  888  888  888  888    888  888      
      88P  Y88b 888  888         Y88b 888  Y88b 888  888    888  888      
      888   "Y88888  8888888888   "Y88888   "Y88888  888    888  88888888 
    .d88P                                                                 
  .d88P"                                                                  
 888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»

Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»

Мошенничество на миллион раскрыли оперативники самарского управления Федеральной службы безопасности в акционерном обществе «Транснефть-Приволга». Задержан специалист отдела экономической безопасности предприятия.
В поле зрения чекистов задержанный попал в середине марта. Требовал у директора одной из фирм-партнеров компании миллион рублей. Обещал скрыть 

24 марта 2017, 10:50
В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

ЧП произошло в кафе "Дукат", расположенном на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц".
По версии следствия, работники точки общепита поссорились с посетителями и взялись за ножи и ножницы. 

21 марта 2017, 03:17
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

В Тольятти у бизнесмена похитили брата и вымогали 77 млн рублей

Тольяттинские силовики раскрыли похищение человека. В совершении преступления подозревают двух мужчин – одному 31 год, другому 40 лет, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.  

Они требовали с местного 56-летнего бизнесмена 77 млн рублей за выкуп брата, похищенного преступниками. 

1 ноября 2016, 04:10
В Тольятти похищен бизнесмен Камал Гулуев

В Тольятти похищен бизнесмен Камал Гулуев

Тольяттинские полицейские разыскивают пропавшего бизнесмена 43-летнего Камала Гулуева. Он исчез 18 декабря. Последний раз его видели в Тольятти на парковке спорткомплекса «Олимп». Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение».

Есть информация, что коммерсант приехал к «Олимпу», чтобы забрать 
24 декабря 2015, 02:18
Москвич арестован за похищение 65-летнего тольяттинца в 2005 году

Москвич арестован за похищение 65-летнего тольяттинца в 2005 году

Силовики сообщили о раскрытии уголовного дела о похищении человека десятилетней давности.

Преступление было совершено в январе 2005 года. Неизвестные злоумышленники, применяя насилие, похитили 65-летнего жителя Тольятти. Его перевезли на машине за город и удерживали на одной из дач в 
3 ноября 2015, 02:45
Похищенного в Тольятти мужчину нашли избитым в дачном массиве

Похищенного в Тольятти мужчину нашли избитым в дачном массиве

Во вторник, 2 июля, тольяттинские полицейские освободили 31-летнего похищенного мужчину.

Как сообщила 33-летняя жена потерпевшего, вечером 1 июня во дворе на ул. Тополиной её мужа избили неизвестные. Потом злоумышленники куда-то увезли мужчину. Позже женщине позвонили, сказали, что мужа отпустят, 
3 июня 2015, 09:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна