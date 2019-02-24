|
В Тольятти двое мигрантов решили заработать 10 млн евро и похитили человека
В Тольятти суд вынес приговор двум иностранным гражданам. Они признаны виновными в похищении человека. Преступление было совершено 18 декабря 2015 года. На жертву напали около спорткомплекса «Олимп». Злоумышленники угрожали потерпевшему предметом, похожим на пистолет. Похищенного увезли в Саратовскую область и …
|
29 июня 2017, 02:39
|
Следственный комитет опровергает задержание подозреваемого в похищении самарского бизнесмена
|
29 мая 2017, 07:00
|
В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена
Сегодня такое решение принял Самарский районный суд Самары. Безработного самарца Александра Курочкина подозревают в похищении его знакомого предпринимателя и вымогательстве выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, фигурант дела совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. …
|
24 марта 2017, 07:42
|
В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям
|
24 марта 2017, 10:54
Мы Вам перезвоним!