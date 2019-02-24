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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Тольятти двое мигрантов решили заработать 10 млн евро и похитили человека

В Тольятти двое мигрантов решили заработать 10 млн евро и похитили человека

В Тольятти суд вынес приговор двум иностранным гражданам. Они признаны виновными в похищении человека. Преступление было совершено 18 декабря 2015 года. На жертву напали около спорткомплекса «Олимп». Злоумышленники угрожали потерпевшему предметом, похожим на пистолет. Похищенного увезли в Саратовскую область и 

29 июня 2017, 02:39
Следственный комитет опровергает задержание подозреваемого в похищении самарского бизнесмена

Следственный комитет опровергает задержание подозреваемого в похищении самарского бизнесмена

Речь идет о похищении самарского предпринимателя Танеева и вымогательстве с его брата выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, Александр Курочкин совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. Мужчины вместе с бизнесменом распивали спиртное в кафе 

29 мая 2017, 07:00
В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена

В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена

Сегодня такое решение принял Самарский районный суд Самары. Безработного самарца Александра Курочкина подозревают в похищении его знакомого предпринимателя и вымогательстве выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, фигурант дела совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. 
24 марта 2017, 07:42
В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям

В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям

Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре задержаны двое подозреваемых в похищении человека. По данным следственного комитета, трое мужчин, действуя по предварительному сговору, в кафе "Золотое кольцо" похитили 51-летнего гражданина и вывезли его в дом в Красноярском районе.
С заявлением о 

24 марта 2017, 10:54
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