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В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ
В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
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25 марта 2017, 04:24
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За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей
Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала …
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23 марта 2017, 05:11
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В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине
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22 марта 2017, 09:47
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Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области
Под угрозой подтопления во время весеннего паводка в Самарской области находятся до 75 населенных пунктов 16 муниципалитетов. 18 тысяч человек рискуют пострадать от наводнения. Но это меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительному прогнозу центра "Антистихия", …
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16 марта 2017, 04:12
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В Самарской области почти полмиллиона людей пьют некачественную воду
Около 489 тысяч жителей Самарской области вынуждены употреблять недоброкачественную питьевую воду, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это примерно каждый шестой житель региона, около 15% населения. В Самаре из миллиона с лишним жителей доброкачественной водой обеспечены 85% процентов – 996 000 человек. 11,4% …
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10 марта 2017, 02:00
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В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной
Блогер damir740 обращает внимание властей на опасные прогулки по льду Волги. "8 марта, 16:30, самарцы идут через реку напротив "Кинапа". Интересно, кто все эти люди? Поспорившие на бабки, что пройдут и не утонут? Решившие свести счеты с жизнью? Или …
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9 марта 2017, 05:13
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Масштабы паводка в Самарской области могут оказаться рекордными
В Самарскую область придет большая вода. Специалисты полагают, что населенные пункты двадцати двух муниципальных районов губернии могут оказаться под угрозой подтопления. Об этом стало известно в ходе первого в этом году заседания межведомственной противопаводковой комиссии региона.
Дождливая осень, снежная зима и …
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9 февраля 2017, 02:44
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Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции
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25 января 2017, 02:39
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Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на два месяца
Роспотребнадзор считает, что ограничение на месяц не привело к негативным последствиям для легального бизнеса.
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25 января 2017, 11:31
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Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар
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17 января 2017, 06:50
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Уровень воды в Волге у Самары снизился до 30,2 м
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30 мая 2016, 01:11
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Паводок в Самарской области закончится 1 июня
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13 мая 2016, 03:39