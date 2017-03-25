В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.

… В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР,. Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.