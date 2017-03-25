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В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

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За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала 

23 марта 2017, 05:11
В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

Вечером во вторник, 21 марта, спасатели получили сообщение, что на стрелке рек Волги и Самары четверо подростков 16-17 лет дрейфуют на льдине. На место происшествия в 18:22 был направлен отряд на судне-амфибии «Нептун». Подплыть к льдине, на которой находились подростки, 
22 марта 2017, 09:47
Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области

Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области

Под угрозой подтопления во время весеннего паводка в Самарской области находятся до 75 населенных пунктов 16 муниципалитетов. 18 тысяч человек рискуют пострадать от наводнения. Но это меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительному прогнозу центра "Антистихия", 

16 марта 2017, 04:12
В Самарской области почти полмиллиона людей пьют некачественную воду

В Самарской области почти полмиллиона людей пьют некачественную воду

Около 489 тысяч жителей Самарской области вынуждены употреблять недоброкачественную питьевую воду, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это примерно каждый шестой житель региона, около 15% населения. В Самаре из миллиона с лишним жителей доброкачественной водой обеспечены 85% процентов – 996 000 человек. 11,4% 

10 марта 2017, 02:00
В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной

В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной

Блогер damir740 обращает внимание властей на опасные прогулки по льду Волги. "8 марта, 16:30, самарцы идут через реку напротив "Кинапа". Интересно, кто все эти люди? Поспорившие на бабки, что пройдут и не утонут? Решившие свести счеты с жизнью? Или 
9 марта 2017, 05:13
Масштабы паводка в Самарской области могут оказаться рекордными

Масштабы паводка в Самарской области могут оказаться рекордными

В Самарскую область придет большая вода. Специалисты полагают, что населенные пункты двадцати двух муниципальных районов губернии могут оказаться под угрозой подтопления. Об этом стало известно в ходе первого в этом году заседания межведомственной противопаводковой комиссии региона.

Дождливая осень, снежная зима и 

9 февраля 2017, 02:44
Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

 
В Самарской области региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Так, накануне в ходе внепланового рейда в Чапаевске обнаружен еще один нарушитель - индивидуальный предприниматель, реализующий спиртосодержащую продукцию в торгово-остановочном павильоне на 

25 января 2017, 02:39
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на два месяца

Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на два месяца

Роспотребнадзор считает, что ограничение на месяц не привело к негативным последствиям для легального бизнеса.
Напомним, запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и незамерзайки, введен в России 26 декабря после трагедии в Иркутске, где 78 человек погибли от 

25 января 2017, 11:31
Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Такая норма вступила в силу после нового года. В Самарской области за год количество внеплановых проверок по обращению жителей снизилось почти на полторы сотни - с 495 до 345. Эксперты полагают, что тенденция к сокращению вмешательств в бизнес продолжится. С 

17 января 2017, 06:50
Уровень воды в Волге у Самары снизился до 30,2 м

Уровень воды в Волге у Самары снизился до 30,2 м

На Волге продолжается снижение уровня воды, сообщает МЧС по Самарской области. По состоянию на 8 часов утра 30 мая данный показатель составил 30,2 метра балтийской системы. Это почти на 3 метра ниже пикового значения паводка, отмеченного в начале мая. Предполагается, 
30 мая 2016, 01:11
Паводок в Самарской области закончится 1 июня

Паводок в Самарской области закончится 1 июня

Такой прогноз сделали в региональном управлении МЧС. К первому дню лета Волга вернется в основное русло на отметку, равную примерно 29 метрам балтийской системы. В настоящее время уровень почти на 4 метра превышает нормативный. По данным ведомства, с 10 мая 

13 мая 2016, 03:39
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