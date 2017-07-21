В Самарской области закрыт несанкционированный детский лагерь, располагавшийся на острове Голодный. Организовал его предприниматель из Тольятти, несмотря на то, что лицензии на это у него не было. Бизнесмен через соцсети нашел желающих и заключил договоры с родителями 19 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 16 лет. Стоимость путевки составляла 7 тысяч рублей. За эти деньги детям предлагалось принять участие в 5-дневной экстремальной программе. Ребята жили в палатках, их почти не кормили, они сами ловили рыбу. На остров их привезли на обычных надувных лодках, несмотря на предупреждения МЧС о шторме. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах
Власти американского штата Техас официально закрепили за преподавателями право наказывать школьников ударами плоской палки. При этом за родителями закреплена возможность запрета такого отношения к собственным чадам.
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21 июля 2017, 05:23
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На самарском острове обнаружили лагерь выживания для подростков
Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку по факту организации несанкционированного детского лагеря. Подростки в возрасте от 10 до 16 лет проживали в палатках на острове Голодный. По данным правоохранителей, там обнаружили двадцать детей. С ними были трое взрослых мужчин. Сообщается, …
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13 июля 2017, 09:41
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Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут
В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».
По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши …
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5 июля 2017, 02:28
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Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах
Кабинет министров запретил оставлять детей дошкольного возраста в машине во время стоянки без присмотра совершеннолетних лиц. Соответствующие пункты появятся в правилах дорожного движения, а постановление уже размещено на правительственном портале.
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4 июля 2017, 09:17
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Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники
Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.
Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
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21 июня 2017, 06:55
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В Самаре работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом
В пригороде Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом. Сейчас в большинстве из них - первая смена.
Оздоровительный лагерь "Союз", который находится недалеко от поселка Алексеевка, единственный в своем роде. На поляне, окруженном дубовым лесом, разбит большой палаточный городок, в …
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21 июня 2017, 06:35
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Экологи нашли самое грязное место на Земле
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17 мая 2017, 01:28
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В блогах: закрывают «Юность»
В группе "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что уже "в следующем году местные власти собираются закрыть лагерь "Юность" в Зеленой зоне Автограда". "Просим вас перепостить это сообщение, чтобы о проблеме узнали как можно больше людей. Нужно поддержать детей, которые …
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12 июля 2016, 06:28
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В блогах: Пионерский лагерь Металлурга
Блогер Игорь Кондратьев рассказал, как во времена СССР строили пионерский лагерь Куйбышевского металлургического завода: "Место для лагеря выбрали в прелестном уголке, в 50 километрах от Куйбышева. Сосновый бор на берегу тихой лесной речки Кондурчи, песчаные отмели, чистейший воздух. Строить …
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15 декабря 2015, 09:32
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В Африке найдены следы древнего суперцунами высотой 300 метров
На равнинном участке северной части острова Сантьяго в Республике Кабо-Верде (Африка) группе геологов удалось найти и установить происхождение огромных каменных валунов. Ученые утверждают: их на африканские побережье принесло сильнейшее цунами высотой около 300 метров. Подобный природный катаклизм случился около 70 …
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4 октября 2015, 02:32
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Пожар на острове Быстренький под Самарой тушили почти 7 часов
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21 сентября 2015, 10:20