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Дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог Самары
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12 апреля 2018, 09:58
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В блогах: никто не чистит тротуар для самарских студентов
Блогер s7007 пожаловался, что в Самаре до сих пор никому нет никакого дела до известного тротуара вдоль улицы Врубеля - от Оврага до аэрокоса. Эта «дорога жизни» вдоль трамвайных путей всегда соединяла два университета - классический с аэрокосмическим.
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11 апреля 2018, 07:02
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Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка
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11 апреля 2018, 02:42
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Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре
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11 апреля 2018, 12:19
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Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018
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11 апреля 2018, 10:16
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В блогах: Самарский Арбат осыпается...
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10 апреля 2018, 06:42
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В блогах: «Мягкие игрушки выбросили в мусорный бак»
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10 апреля 2018, 07:02
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Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре
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9 апреля 2018, 03:43
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В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт
Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, …
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7 апреля 2018, 11:06
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Первая космическая гостиница откроется в 2022 году
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6 апреля 2018, 04:25
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В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 06:02
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Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 10:40
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Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»
В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения …
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29 марта 2018, 07:00
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Самарец с пистолетом угрожал убийством администратору гостиницы на Куйбышева
В гостинице на улице Куйбышева самарец с пистолетом угрожал убийством девушке-администратору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Подозреваемый задержан.
Сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда получили сообщение о сработавшей «тревожной кнопке». Патрульные отправились по адресу вызова. По версии сотрудников …
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21 марта 2018, 11:18
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В блогах: про новую гостиницу в центре Самары
Блогер Евгений Синюков поведал, что монстрообразное, как он пишет, но весьма красивое здание 5-звездочной гостиницы, строящееся на пересечении Галактионовской и Красноармейской, обрело окончательные формы. "Да, расположено оно не ахти: уж слишком близко к трамвайной линии и проезжей части. И …
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26 января 2018, 07:01
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Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет
В гостинице на улице Тухачевского в Самаре при уборке номера горничная обнаружила подозрительную сумку. Администрация отеля сообщила об инциденте в полицию.
На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных …
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24 мая 2017, 01:43