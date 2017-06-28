Сегодня, 11 июня, в 0:18, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Нагорная в селе Большая Ега Похвистневского района, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило участок площадью в 100 квадратных метров. На тушение выезжали семь …