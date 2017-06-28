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Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ
С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги …
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28 июня 2017, 10:30
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В Сокском карьероуправлении трудились нелегалы
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28 июня 2017, 10:17
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В Самаре появился экстремал, который прыгает по чужим машинам
Самарские полицейские задержали 20-летнего парня, разбившего чужие машины. По данным правоохранительных органов, пьяный самарец прыгал на капоте иномарки, а потом повредил другой автомобиль. Инцидент произошел в центре Самары, на пересечении улиц Некрасовской и Чапаевской. Автовладельцы сами сумели схватить прыгуна, и …
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26 июня 2017, 02:28
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Взяли киллеров: задержаны подозреваемые в убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова
Самарские следователи сообщили о задержании подозреваемых по делу об убийстве Вадима Винокурова – соучредителя двух агрокомпаний.
Как уже сообщала «ТЕРРА», бизнесмен был найден убитым на своем катере на реке Татьянка в ночь на 29 мая 2014 года. На …
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22 июня 2017, 03:25
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Легендарного ученого Геннадия Аншакова с 80-летием лично поздравил Николай Меркушкин
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16 июня 2017, 05:48
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Дирижабль загорелся и упал на турнире по гольфу в США
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16 июня 2017, 10:12
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При сборе частей самарской ракеты в Казахстане погиб человек
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15 июня 2017, 12:52
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Семья сгорела заживо: в Похвистнево начали проверку по факту пожара с жертвами
В городе Похвистнево следователи начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре. Возгорание в доме на улице Нагорной в селе Большая Ёга произошло 11 июня в 01:35.
Как уже сообщала «ТЕРРА», на месте пожара обнаружили два трупа …
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13 июня 2017, 11:01
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В Похвистневском районе мужчина и женщина погибли на пожаре
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11 июня 2017, 05:46
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Миллиард ракет: РКЦ «Прогресс» займет крупную сумму у банка «Россия»
Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" займет у санкт-петербургского банка "Россия" 1 млрд 300 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок.
Предприятие, входящее в крупнейшее общественное объединение страны - Союз машиностроителей России, объявляло аукцион по определению финансовой организации, которая предоставит возобновляемую кредитную …
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24 апреля 2017, 06:41
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Названы причины крушения космического корабля «Прогресс МС-04»
Авария произошла 1 декабря. «Прогресс» должен был доставить на МКС более двух тонн грузов - топливо, оборудование, питание и многое другое. На орбиту корабль должна была вывести самарская ракета «Союз-У».
В аварийной комиссии Роскосмоса наиболее вероятной причиной …
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12 января 2017, 11:34
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Источники назвали возможные версии аварии «Прогресса»
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2 декабря 2016, 11:18