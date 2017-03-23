К чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре в 2018 году, готовится команда медиков Самарской области. 250 специалистов выйдут не только на стадион, но и заступят на дежурство в места массового присутствия гостей мундиаля. Остановка сердца - ЧП, нередкое для массовых мероприятий с высокой степенью эмоциональности. Чемпионат мира по футболу, поединки которого пройдут в Самаре в 2018 году - зона особой ответственности самарских кардиологов. Приступить к оказанию первой помощи бригада медиков должна в течение 30 секунд.
Галина Черногаева, заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии городской больницы №4:
«Уровень готовности - в принципе, мне кажется, что мы уже готовы принять гостей чемпионата мира по футболу и оказать им высококвалифицированную помощь».
Подготовка 250 отобранных для работы в дни мундиаля специалистов идет уже год в нескольких лечебных учреждениях. В больнице имени Середавина команде врачей чемпионата преподают глубокие навыки оказания первой помощи светила губернской травматалогии.
Антон Борковский, зав. отделением травматологии СОКБ им.Середавина:
«Видно, что этим людям все интересно: даже если им это не даешь, они из тебя клещами вынимают. Большой потенциал я вижу, и большое стремление знать больше, чем они знают сейчас».
Врачи осваивают 11 различных модулей, которые объединяют не только области неотложной хирургии, реанимации и психологии, но и изучение английского языка для наибольшей эффективности помощи гостям Самары.
Армен Бенян, главный врач на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России:
«В итоге мы получим сбалансированную команду специалистов, умеющую грамотно общаться, умеющую оказывать помощь на международном уровне. Основная особенность - новые условия работы. Все они работают в своих стационарах, поликлиниках - а здесь нам предстоит работать под открытым небом, в условиях скопления людей, иностранных гостей».
Самарские медики шлифуют подготовку и в полевых условиях. Они уже дежурят на матчах, которые проходят на стадионе Металлург.
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