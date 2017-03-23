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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

И это несмотря на то, что последние 3 года в регионе данный показатель упал на 12%. Сейчас на учете стоит более 5 тысяч человек. Медпомощь получают не только больные этим недугом, но и те, с кем они контактировали - в 

22 марта 2017, 04:54
Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Такую вводную получили сотрудники силовых структур, поднятые по тревоге для проведения учений в рамках подготовки к проведению в Самаре матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Силами и средствами самарского управления ФСБ, главка полиции, Средневолжского линейного управления МВД и Росгвардии 

22 марта 2017, 09:46
10% жителей Самарской области - инвалиды

10% жителей Самарской области - инвалиды

В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности 

15 марта 2017, 07:40
Самарцы лучше других россиян осведомлены о ЧМ-2018

Самарцы лучше других россиян осведомлены о ЧМ-2018

Жители Самары больше других россиян осведомлены о чемпионате мира по футболу 2018 года. О предстоящем мундиале знают 99 процентов горожан, к такому выводу пришли исследователи из компании Nielsen. В Нижнем Новгороде доля осведомленных достигает 98 процентов, далее следуют Казань, Екатеринбург 

15 марта 2017, 11:54
Свет на парковках «Самара Арены» сделают за 22 млн рублей

Свет на парковках «Самара Арены» сделают за 22 млн рублей

В Самаре потратят 22 млн рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения парковки около строящегося стадиона к ЧМ-2018. Об этом говорится на портале госзакупок. Областное «Управление капитального строительства» заключит контракт с единственным подрядчиком. Речь идет о территории, прилегающей к стадиону 

15 марта 2017, 11:27
Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения, которое будет обеспечивать отвод канализационных стоков с объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, выходит на финишную прямую. Стоимость нового коллектора 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас работы по строительству коллектора к чемпионату мира 

14 марта 2017, 05:24
В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака

В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака

Российским ученым удалось первым в мире вырастить специальный белок, способный бороться со всеми видами злокачественных опухолей, включая поздние стадии болезней.  «Лабораторией» для  создания уникального средства послужила МКС, где были размещены капиллярные трубки с исходным материалом.

 

Ученые всего мира, пытаясь победить рак, 

3 марта 2017, 05:06
В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике

В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике

В Промышленном районном суде Самары приступили к рассмотрению дела о смерти пациентки в частной клинике. Отоларинголога обвиняют в нарушении методики проведения операции по удалению гланд, что и привело к гибели молодой женщины. На скамье подсудимых - врач-отоларинголог с 30-летним стажем 

2 февраля 2017, 09:01
В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В соцсетях обсуждают смерть пассажира самарского автобуса. По словам очевидцев, молодой мужчина потерял сознание прямо в салоне. Водитель решил сойти с маршрута и довез его до ближайшей больницы. Однако там сказали: «Вызывайте скорую», пишет автор поста. По его словам, в 

26 января 2017, 05:13
В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
 
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне 
22 декабря 2016, 10:06
Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
Такой вывод 

20 декабря 2016, 12:31
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