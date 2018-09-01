Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно Болельщики «Анжи» смогут побывать на матче с «Крыльями Советов» бесплатно. Напомним, что игра состоится уже завтра, 1 сентября на стадионе «Самара Арена» в 15:00 по местному времени.



Получить билеты фанаты «Анжи» смогут за два часа до начала матча у …