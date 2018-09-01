На стадионе "Самара Арена" завершился матч 6-го тура российской футбольной премьер-лиги, в котором самарские "Крылья Советов" принимали махачкалинский "Анжи".
Обе команды перед матчем располагались на дне турнирной таблицы в зоне прямого вылета – "Крылья", имея четыре очка, идут на 15-м месте, "Анжи" занимали последнюю строчку с тремя очками. Оба клуба в текущем сезоне пока сумели побелить лишь по одному разу - самарцы в гостях обыграли "Ростов", "Анжи" оказалась сильнее "Урала".
Гол у самарцев забил Корниленко. Денисов сделал навес в штрафную прямо на голову Корниленко, который отправил мяч в сетку!
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