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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
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30 августа 2018, 05:33
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Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля
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30 августа 2018, 05:22
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Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре
В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы …
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30 августа 2018, 04:36
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Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана
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30 августа 2018, 11:54
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В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными
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30 августа 2018, 10:55
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Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»
На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и …
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27 августа 2018, 05:07
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Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»
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27 августа 2018, 03:12
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Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»
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26 августа 2018, 10:38
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Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»
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23 августа 2018, 10:05
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37