Самарский клуб «Крылья Советов» предлагает заключить контракт полузащитнику Йоану Молло. На этот раз речь идет о соглашении, рассчитанном на два года. Сейчас французский полузащитник находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел шесть матчей за «Фулхэм», в которых …