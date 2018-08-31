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Материалы по теме:

В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области ведется расследование несчастного случая, в результате которого погиб мужчина. В четверг рано утром, 30 августа, дежурному рассказали, что в Ставропольском районе в СНТ Ермаково случилось ЧП.  
 
Двое мужчин после ночной рыбалки на Волге  возвращались домой на своем  автомобиле. 
31 августа 2018, 11:01
Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»

Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»

Радиостанция "Русское радио", телерадиокомпания «ТЕРРА», "Мягкий кинотеатр", расположенный в торгово-развлекательном комплексе "Гудок" на  3 этаже - дают вам уникальный шанс 12  сентября 2018 г. первыми увидеть российскую драму с Иваном Охлобыстином и Риналем Мухаметовым «Временные трудности»:

У Саши Ковалёва 
31 августа 2018, 10:27

"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве

На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.

Главное отличие Vesta Cross 
31 августа 2018, 10:11
Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля

Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля

В четверг, 30 августа, самарские  «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля. 
 
Напомним, что слухи о том, что уругвайский футболист станет  выступать в сине-бело-зеленых цветах курсировали с прошлой недели. Агустин Рохель подписал с самарским клубом 
30 августа 2018, 04:35
Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Игроков самарских «Крыльев Советов» Виталия Денисова  и Паула-Виорела Антона вызвали в национальные сборные Узбекистана и Румынии. Денисов  будет выступать вместе со своей командой на  финальном турнире  Кубка Азии. Во время подготовки к  спортивному событию,  6 и 11  сентября,  сборная Узбекистана 
30 августа 2018, 11:54
В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В исправительной колинии № 5 в Самаре состоялся футбольный матч между ветеранами «Крыльев Советов» и заключенными. Турнир проходил в два этапа, два тайма по 20 минут. В упорной борьбе победила команда заключенных,  ветераны  «Крыльев Советов»   высоко оценили подготовку  команды соперника,  
30 августа 2018, 10:55
Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и 
27 августа 2018, 05:07
Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Самарский клуб «Крылья Советов» предлагает заключить контракт полузащитнику Йоану Молло. На этот раз речь идет о соглашении, рассчитанном на два года. Сейчас французский полузащитник находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел шесть матчей за «Фулхэм», в которых 
27 августа 2018, 03:12
Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»

Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»

В воскресенье, 26 августа, стало известно, что самарские «Крылья Советов» покинул полузащитник Данила Кленкин, который выступал за команду с прошлого сезона. Он провел 21 матч за клуб в первенстве Футбольной национальной лиги и Кубке России, в которых забил три мяча 
26 августа 2018, 10:38
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
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