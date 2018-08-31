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В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул
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31 августа 2018, 11:01
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Участвуйте в розыгрыше билетов на предпоказ новой драмы «Временные трудности»
Радиостанция "Русское радио", телерадиокомпания «ТЕРРА», "Мягкий кинотеатр", расположенный в торгово-развлекательном комплексе "Гудок" на 3 этаже - дают вам уникальный шанс 12 сентября 2018 г. первыми увидеть российскую драму с Иваном Охлобыстином и Риналем Мухаметовым «Временные трудности»:
У Саши Ковалёва …
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31 августа 2018, 10:27
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"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве
На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.
Главное отличие Vesta Cross …
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31 августа 2018, 10:11
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Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля
В четверг, 30 августа, самарские «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля.
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30 августа 2018, 04:35
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Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана
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30 августа 2018, 11:54
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В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными
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30 августа 2018, 10:55
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Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»
На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и …
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27 августа 2018, 05:07
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Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»
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27 августа 2018, 03:12
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Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»
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26 августа 2018, 10:38
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37