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Материалы по теме:

В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы

В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы

В ГИМС Самарской области назвали примерные сроки открытия ледовой навигации на Волге. Эта информация прозвучала на пресс-конференции, посвященной закрытию навигации и безопасности на льду.

«Суда на воздушной подушке начнут курсировать по волжскому льду не раньше 20 декабря», - сообщила 
23 ноября 2017, 01:54
В Самарской области закрыли три пристани

В Самарской области закрыли три пристани

Три пристани – Шелехметь, Винновка и Нижний пляж на зиму закрыли в Самаре. Информация об этом опубликована на сайте перевозчика – компании «Самарское речное пассажирское предприятие». На следующей неделе – 7 ноября запланировано закрытие еще двух речных «остановок» - в 

30 октября 2017, 07:05
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В блогах: "Об экологическом бедствии на берегу Волги"

Тольяттинка Елена Богданова рассказала в "Фейсбуке" об экологическом бедствии на берегу Волги возле тольяттинской турбазы "Волна": "Сейчас там активно сваливают мусор чьи-то самосвалы, груженные обломками бордюров и кусками дорожного бетона. На берегу теперь невероятное количество огромных куч. Всего таких 
26 октября 2017, 09:06
Росприроднадзор: у острова Зелененький обнаружено «нефтяное пятно»

Росприроднадзор: у острова Зелененький обнаружено «нефтяное пятно»

В региональном управлении Росприроднадзора передали информацию об обнаружении «нефтяного пятна» с радужной пленкой в районе острова Зелененький. Остров расположен на Волге между Самарой (Красноглинский район) и Гавриловой Поляной. Специалисты отследили «пятно» в районе спуска Лейтенанта Шмидта. Оно представляло собой отдельные 

25 октября 2017, 02:25
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В среду, 14 декабря, спасатели города Октябрьск Самарской области спасли на Волге рыбака. При 20-градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. В 13 часов 34 минуты 

15 декабря 2016, 10:12
В Сызрани спасли рыбака с перевернувшейся на реке лодки

В Сызрани спасли рыбака с перевернувшейся на реке лодки

Сегодня в Самарской области сызранские спасатели помогли рыбаку, который перевернулся на лодке. Инцидент произошел на реке Сызранке 8 сентября около 9 часов утра, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Резиновое судно перевернулось из-за волн, которые поднялись от проезжавшего мимо катера. 64-летний мужчина 

8 сентября 2016, 05:39
В затоне реки Самара рыбак провалился в промоину

В затоне реки Самара рыбак провалился в промоину

В минувшие выходные на реке Самарке спасали рыбака. 2 апреля примерно в час дня мужчина провалился в промоину в затоне Шалаевский. К месту происшествия направили отряд спасателей ПСП «Центральная» на судне-амфибии «Нептун». Мужчину доставили на берег.  

«С симптомами 
4 апреля 2016, 10:23
В Самаре спасатели вытащили из промоины рыбака

В Самаре спасатели вытащили из промоины рыбака

Сегодня, 4 февраля, самарские спасатели выезжали на оказание помощи рыбаку, попавшему в беду. Мужчина направлялся из Рождествено на Волгу. Выйдя к Рождественской Воложке, он угодил в промоину, закрытую снегом, которая находилась в 100 метрах от берега. Не сумев выбраться, рыболов 
4 февраля 2016, 03:19
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