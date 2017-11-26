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В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы
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23 ноября 2017, 01:54
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В Самарской области закрыли три пристани
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30 октября 2017, 07:05
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В блогах: "Об экологическом бедствии на берегу Волги"
Тольяттинка Елена Богданова рассказала в "Фейсбуке" об экологическом бедствии на берегу Волги возле тольяттинской турбазы "Волна": "Сейчас там активно сваливают мусор чьи-то самосвалы, груженные обломками бордюров и кусками дорожного бетона. На берегу теперь невероятное количество огромных куч. Всего таких …
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26 октября 2017, 09:06
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Росприроднадзор: у острова Зелененький обнаружено «нефтяное пятно»
В региональном управлении Росприроднадзора передали информацию об обнаружении «нефтяного пятна» с радужной пленкой в районе острова Зелененький. Остров расположен на Волге между Самарой (Красноглинский район) и Гавриловой Поляной. Специалисты отследили «пятно» в районе спуска Лейтенанта Шмидта. Оно представляло собой отдельные …
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25 октября 2017, 02:25
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В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак
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15 декабря 2016, 10:12
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В Сызрани спасли рыбака с перевернувшейся на реке лодки
Сегодня в Самарской области сызранские спасатели помогли рыбаку, который перевернулся на лодке. Инцидент произошел на реке Сызранке 8 сентября около 9 часов утра, сообщили в поисково-спасательной службе региона.
Резиновое судно перевернулось из-за волн, которые поднялись от проезжавшего мимо катера. 64-летний мужчина …
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8 сентября 2016, 05:39
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В затоне реки Самара рыбак провалился в промоину
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4 апреля 2016, 10:23
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В Самаре спасатели вытащили из промоины рыбака
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4 февраля 2016, 03:19