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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев сообщил в "Фейсбуке", что местная ГИБДД отменила штраф в 5 тысяч рублей, выписанный за езду на автомобиле "Нива" якобы со скоростью в 206 километров в час. Курьезная ситуация вызвала огромный резонанс. О гоночной "Ниве", 
31 июля 2017, 08:28
Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата

Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата

Блогер Сергей Заика рассказал, что на днях в Самарском университете традиционную "летнюю" лекцию прочитал почетный доктор и член наблюдательного совета вуза, нобелевский лауреат Жорес Алферов. "В прошлом году он рассказывал об эффективной генерации и преобразовании света, а в этом 
28 июля 2017, 06:59
В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?

В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?

Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из 
28 июля 2017, 08:33
В самарских подъездах завелись «термиты»

В самарских подъездах завелись «термиты»

Блогер misham63 пожаловался на «абсолютно варварские методы, которые в погоне за новыми клиентами использует в Самаре компания «Ростелеком». «Она натравливает на беззащитные подъезды бригады вооруженных перфораторами монтажников. И те не знают пощады. Перед их бурами не устоит ничто. Ни стены, 
28 июля 2017, 07:59
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Опубликованы результаты опроса россиян о качестве работы коммунальных служб в разных городах России. На их основе специалисты портала «Домофонд» составили рейтинг. Всего в него включили 100 крупнейших городов страны. От Самарской области в него вошли два города – региональная столица 

27 июля 2017, 04:20
Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Накануне под Тольятти произошла трагедия: погиб ребенок. По предварительным данным, 12-летний мальчик утонул в озере возле дачного массива «Сборщик». Это случилось около 16 часов 26 июля. Люди, заметившие неладное, бросились к воде и вытащили ребенка на берег, но было уже 

26 июля 2017, 04:56
В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией

В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией

В тольяттинском суде осудили мужчину, который заразил ВИЧ-инфекцией двух своих жен. По данным прокуратуры, обвиняемый состоял на учете в городском центре по профилактике и борьбе со СПИД и был предупрежден в письменной форме, что он инфицирован ВИЧ и об уголовной 

26 июля 2017, 10:47
Послание президента

Послание президента

В четверг, 1 декабря, с посланием к Федеральному Собранию обратился президент Владимир Путин. По сути, каждое такое выступление главы государства носит программный характер и определяет вектор движения страны как минимум на ближайший год.

На этот раз Владимир Путин поставил перед правительством 

1 декабря 2016, 06:14
Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»

Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»

Владимир Путин призвал дать регионам больше самостоятельности в распределении субсидий в сфере АПК. Об этом президент России заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию 1 декабря. При этом ответственность региональных властей за эффективное использование бюджетных средств тоже должна возрасти, подчеркнул 
1 декабря 2016, 03:23
Путин поручил подготовить программу сбережения Волги

Путин поручил подготовить программу сбережения Волги

1 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федерльному собранию, затронул тему сбережения природных символов.
1 декабря 2016, 03:15
Путин поручил чиновникам поддержать инициативных граждан

Путин поручил чиновникам поддержать инициативных граждан

1 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федерльному собранию, затронул тему поддержки некоммерческих организаций и волонтерских движений. Глава государства призвал местные власти привлекать больше НКО в социальную сферу.
1 декабря 2016, 02:44
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