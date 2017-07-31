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Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти
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31 июля 2017, 08:28
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Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата
Блогер Сергей Заика рассказал, что на днях в Самарском университете традиционную "летнюю" лекцию прочитал почетный доктор и член наблюдательного совета вуза, нобелевский лауреат Жорес Алферов. "В прошлом году он рассказывал об эффективной генерации и преобразовании света, а в этом …
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28 июля 2017, 06:59
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В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
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28 июля 2017, 08:33
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В самарских подъездах завелись «термиты»
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28 июля 2017, 07:59
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Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
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27 июля 2017, 04:20
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Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок
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26 июля 2017, 04:56
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В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией
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26 июля 2017, 10:47
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Послание президента
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1 декабря 2016, 06:14
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Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»
Владимир Путин призвал дать регионам больше самостоятельности в распределении субсидий в сфере АПК. Об этом президент России заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию 1 декабря. При этом ответственность региональных властей за эффективное использование бюджетных средств тоже должна возрасти, подчеркнул …
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1 декабря 2016, 03:23
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Путин поручил подготовить программу сбережения Волги
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1 декабря 2016, 03:15
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Путин поручил чиновникам поддержать инициативных граждан
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1 декабря 2016, 02:44