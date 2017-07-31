В понедельник, 31 июля, на трассе М-5 в районе Тольятти произошло ДТП с участием фуры. Образовалась пробка. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети. По их словам, авария случилась в районе Жигулевского моря.
По предварительным данным, большегрузом «Вольво», груженным бананами, управлял 52-летний мужчина. Многотонная фура перевернулась примерно на 973-м километре трассы М-5 около семи часов утра. О состоянии водителя пока ничего не известно.
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26 июля 2017, 04:56
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На трассе Сызрань-Саратов столкнулись автовоз и фура: погибли оба водителя
Сегодня, 30 июня, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По информации ГИБДД, около села Садовка Воскресенского района столкнулись автовоз и фура. В результате аварии оба водителя скончались на месте, передает портал «Четвертая Власть».
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30 июня 2017, 09:44
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В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки
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23 июня 2017, 11:51
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Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью
Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN …
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14 июня 2017, 10:57
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В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура
Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и …
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1 мая 2017, 09:08