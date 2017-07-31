Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года … В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили , что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать"