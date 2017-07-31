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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре 10-летняя девочка погибла под колесами внедорожника «УАЗ». Трагедия произошла  на проспекте Масленникова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Водитель пытался избежать столкновения, тормозной путь составил около10 метров. Однако смерть ребенка наступила мгновенно. ГИБДД блокировало движение 
31 июля 2017, 03:08
Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" 
31 июля 2017, 08:43
Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев сообщил в "Фейсбуке", что местная ГИБДД отменила штраф в 5 тысяч рублей, выписанный за езду на автомобиле "Нива" якобы со скоростью в 206 километров в час. Курьезная ситуация вызвала огромный резонанс. О гоночной "Ниве", 
31 июля 2017, 08:28
Аварийное дежавю: В Самаре опять столкнулись 6 автомобилей

Аварийное дежавю: В Самаре опять столкнулись 6 автомобилей

В ночь с субботы на воскресенье, с 29 на 30 июля, в Самаре произошло крупное ДТП. На улице Каховской столкнулись шесть автомобилей. По предварительной информации сотрудников полиции, авария произошла в 1:15. Водитель одной из машин врезался в другое транспортное средство, 
30 июля 2017, 04:10
Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".

Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, 
29 июля 2017, 02:28
В Самаре на Димитрова столкнулись 6 машин: пассажиры и водители получили травмы

В Самаре на Димитрова столкнулись 6 машин: пассажиры и водители получили травмы

В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 июля, в Самаре произошло крупное ДТП с большим количеством участников. Пассажиры и водители получили травмы, к счастью обошлось без погибших, передают в группе «ЧП Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
29 июля 2017, 01:57
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Опубликованы результаты опроса россиян о качестве работы коммунальных служб в разных городах России. На их основе специалисты портала «Домофонд» составили рейтинг. Всего в него включили 100 крупнейших городов страны. От Самарской области в него вошли два города – региональная столица 

27 июля 2017, 04:20
Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Накануне под Тольятти произошла трагедия: погиб ребенок. По предварительным данным, 12-летний мальчик утонул в озере возле дачного массива «Сборщик». Это случилось около 16 часов 26 июля. Люди, заметившие неладное, бросились к воде и вытащили ребенка на берег, но было уже 

26 июля 2017, 04:56
На трассе Сызрань-Саратов столкнулись автовоз и фура: погибли оба водителя

На трассе Сызрань-Саратов столкнулись автовоз и фура: погибли оба водителя

Сегодня, 30 июня, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По информации ГИБДД, около села Садовка Воскресенского района столкнулись автовоз и фура. В результате аварии оба водителя скончались на месте, передает портал «Четвертая Власть».
 
Судя по 
30 июня 2017, 09:44
В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки

В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки

В Тольятти  на Южном шоссе произошло ДТП с участием фуры. По словам очевидцев, в пятницу, 23 июня, прямо из кузова большегруза начали выпадать пеноблоки. Это случилось прямо напротив вазовской медсанчасти. Легковым машинам пришлось уворачиваться от падающих стройматериалов.

«На Южном 
23 июня 2017, 11:51
Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
 
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN 
14 июня 2017, 10:57
В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и 
1 мая 2017, 09:08
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