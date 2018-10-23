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Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике
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23 октября 2018, 02:17
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В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте
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23 октября 2018, 01:37
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56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу
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23 октября 2018, 01:06
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В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
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23 октября 2018, 12:18
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В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию …
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23 октября 2018, 11:59
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз-МС-02"
На 23 сентября назначен старт пилотируемого корабля "Союз-МС-02" с экипажем с космодрома Байконур. На орбиту его выведет ракета-носитель "Союз-ФГ", произведенная входящим в одну из крупнейших общественных организаций страны "Союз машиностроителей России" самарским РКЦ "Прогресс". Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. В четверг …
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9 сентября 2016, 11:35