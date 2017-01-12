Минфин России выступил с предложением увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей. Эта мера включена в проект изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную реализацию спиртного, который опубликован на соответствующем портале.
Согласно планам, стоимость горячительного вырастет в начале лета 2017 года. Минфин объясняет увеличение цены ростом ставок акциза с 1 января, а также увеличением тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016-го.
Напомним, что в РФ минимальные цены на алкоголь устанавливаются с 2009 года. Такую меру считают барьером для реализации недорогой контрафактной продукции. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за 0,5 литра.
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