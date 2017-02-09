Обновленная модель южнокорейского автомобиля KIA Rio выйдет на российский рынок в третьем квартале 2017 года. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей компании.
Выпуск этого транспортного средства будет осуществлять предприятие KIA Motors в Петербурге. По заключению экспертов, созданный для России автомобиль будет отличаться по характеристикам от китайского и европейского вариантов.
Объем багажника автоновинки будет составлять 325 литров. Модель получила функцию автономного торможения и ряд других опций. Подробности автолюбителям сообщат ближе к старту продаж.
Отметим, что в 2016 году авторынок РФ сократился на 11%. Было реализовано 1,4 млн новых легковых и легких коммерческих авто. Это самый плохой результат за последние 10 лет.
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