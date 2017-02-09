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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
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Nissan представит новую версию кроссовера X-Trail

Nissan представит новую версию кроссовера X-Trail

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Модель получила новый 

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Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

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Chery назвала российские цены кроссовера Tiggo 3

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Составлен ТОП-5 самых непопулярных кроссоверов на российском рынке

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Появилась информация о кроссовере Kia Rio

Появилась информация о кроссовере Kia Rio

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«Автостат» составил рейтинг регионов по количеству проданных автомобилей

«Автостат» составил рейтинг регионов по количеству проданных автомобилей

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Лидирующую позицию в перечне занимает Москва. За прошлый год рынок российской столицы показал рост на 5,3% по сравнению 

31 января 2017, 11:40
Кроссовер Lifan Myway появится на рынке России в апреле 2017 года

Кроссовер Lifan Myway появится на рынке России в апреле 2017 года

Весной 2017 года на рынок России выйдет кроссовер Lifan Myway. Автоновинка уже прошла необходимые тесты и сертификацию «ЭРА-ГЛОНАСС».
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30 января 2017, 11:36
В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris

В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris

В январе 2017 года в России поднялись цены на корейские автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris. Помимо корпоративного роста цен, стоимость иномарок увеличилась дополнительно на 11 тыс. рублей в связи с установкой «ЭРА-ГЛОНАСС».
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В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей

В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей

Компания KIA планирует выпустить сразу пять или шесть новых автомобилей, а также две специальные версии для российского рынка. 

Уже в первом полугодии 2017 года в РФ приедут рамный внедорожник KIA Mohave и компактный городской кроссовер KIA Soul, а также «заряженная» версия 

18 декабря 2016, 11:06
В 2017 году KIA выпустит автомобиль, который будет дешевле KIA Rio

В 2017 году KIA выпустит автомобиль, который будет дешевле KIA Rio

Южнокорейский концерн Kia в 2017 году представит новую бюджетную модель. По прогнозам, автомобиль будет дешевле, чем популярный Rio/K2.
Презентация модели состоится ближе к лету следующего года. Наименования у транспортного средства пока еще нет. Инсайдеры утверждают, что оно ориентировано на китайский 

23 ноября 2016, 05:17
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