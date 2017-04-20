Станции американского космического агентства NASA сделали первые фотографии большого астероида 2014 JO25. Небесное тело сейчас находится на максимально близком расстоянии с нашей планетой.
Астероид внешним видом напоминает гантель или сапог, говорят специалисты. Вследствие этого можно проводить аналогию с кометой Чурюмова-Герасименко, которую исследовал зонд "Розетта".
Как и комета, астероид родился после столкновения двух космических объектов. Диаметр более крупного "полушария" 2014 JO25 - 620 метров, а габариты второй половины сейчас уточняются.
Напомним, астероид открыли в 2014 году. Сейчас небесное тело двигается с рекордно высокой скоростью на расстоянии 1,77 млн. км от Земли.
|
К Земле летит потенциально опасный астероид «Скала»
|
18 апреля 2017, 09:30
|
Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути
В западных научных изданиях появился труд на тему поисков представителей иноземного разума за границами Млечного Пути. Своими соображениями поделился исследователь Джей Олсон из Университета Айдахо.
|
17 апреля 2017, 11:39
|
Космический аппарат обнаружил источники жизни на спутнике Сатурна
|
14 апреля 2017, 12:25
|
Российского робота-космонавта Федора научили стрелять с двух рук
Космический человекоподобный робот Федор отечественного производства теперь может стрелять с обеих рук. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.
|
14 апреля 2017, 09:52
|
NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне
Американские ученые из агентства NASA говорят, что в недрах Марса может существовать внеземная жизнь. К такому выводу они пришли в результате анализа самых последних данных.
|
3 апреля 2017, 01:32
|
Ученые NASA создали «таблетку бессмертия»
Ученые из американского космического агентства NASA разработали лекарство от старости. Тестирование уникального средства начнется в ближайшее время.
|
24 марта 2017, 03:20
|
Бывший сотрудник NASA обвинил инопланетян в космической аварии
Бывший сотрудник NASA сделал сенсационное заявление, озвучив собственную версию космической аварии, которая случилась в 2009 году. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
|
14 марта 2017, 05:35
|
NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной
В 2017 году ученые NASA собираются создать на Международной космической станции самое холодное место во Вселенной. Для этого они используют специальную Лабораторию холодного атома.
|
7 марта 2017, 05:16
|
Американские ученые опубликовали снимки астероида, движущегося в сторону Земли
|
14 февраля 2017, 11:43
|
NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус
Ученые из американского космического ведомства NASA распространили информацию, что 3 февраля мимо нашей планеты пронесется астероид, габариты которого сопоставимы с двухэтажным автобусом. Космическое тело получило наименование BS32.
|
3 февраля 2017, 09:38
|
Российские ученые предложили запустить телескоп для наблюдения за астероидами со стороны Солнца
Российские ученые предложили разместить специальный телескоп на расстоянии полутора миллионов километров от Земли. По мнению специалистов, это необходимо для наблюдения астероидов, приближающихся к нашей планете со стороны Солнца и угрожающих человечеству.
|
2 февраля 2017, 05:14