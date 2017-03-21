Оставленное на ночь открытым окно даст возможность человеку избежать диабета второго типа и ожирения. Это установили голландские ученые Лейденского университета.
Как утверждают авторы недавнего исследования, открывать окна на ночь очень полезно для здоровья. Прохладный воздух, поступающий на протяжении всего этого времени в жилище, помогает снизить вероятность появления серьезных проблем.
Ученые поясняют, что при сравнительно большой температуре воздуха тело человека расходует меньше калорий на обогрев. В свою очередь, это во многих случаях вызывает появление лишних килограммов и прогрессирование диабета. А вот холодный воздух «разгоняет» метаболизм на треть, делают вывод специалисты.
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