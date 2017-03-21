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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году

Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году

Россияне смогут в следующем году принять участие в уникальном эксперименте американского космического агентства NASA по имитации полета на Марс. Он разработан учеными Университета штата Гавайи.
Добровольцы проведут несколько месяцев в полной изоляции в сооруженном для этих испытаний комплексе на склоне 

21 марта 2017, 05:17
Ученые: Регулярный секс помогает укрепить отношения

Ученые: Регулярный секс помогает укрепить отношения

Ученые установили, как интимная близость влияет на отношения в паре. В Университете психологических исследований Аризоны утверждают, что регулярный секс помогает укреплению отношений. Особенно этот фактор важен для молодых семей, где нередко отмечаются сложности в первые годы совместной жизни.
Как поясняют 

21 марта 2017, 03:23
Ученые: Мозг человека отказывается верить тому, что не нравится

Ученые: Мозг человека отказывается верить тому, что не нравится

Ученые из Питтсбурга выяснили, что человеческий мозг не воспринимает информацию, которая ему не нравится. О неожиданном открытии рассказывается в публикациях ряда научных изданий.
Ученые поясняют: если достоверная информация с массой источников и неопровержимых доказательств противоречит взглядам того или иного человека, 

21 марта 2017, 11:39
Ученые обнаружили в океане медузу, способную жить вечно

Ученые обнаружили в океане медузу, способную жить вечно

Ученые нашли в океане загадочного представителя живой природы, который, как утверждается, может жить вечно. Речь идет о медузе Turritopsis nutricula.
Она может «кочевать» из зрелой стадии жизни в незрелую, и обратно, именно в этом и заключается ее секрет бессмертия рассказывают 

21 марта 2017, 09:19
Британские ученые подсчитали, сколько времени пары тратят на секс

Британские ученые подсчитали, сколько времени пары тратят на секс

Ученые из Великобритании провели исследование с целью установить, как именно ритм современной жизни влияет на сексуальную жизнь. В ходе опроса выяснилось: у среднестатистической пары половой акт занимает 19 минут. Вместе с тем, значительное число участников исследования заявили о желании заниматься 

17 марта 2017, 05:19
Ученые раскрыли причину эпидемии ожирения в России

Ученые раскрыли причину эпидемии ожирения в России

Ученые из российского медико-генетического центра Genotek выяснили, что 82% жителей нашей страны имеют специфические варианты гена аппетита FTO. Он увеличивает склонность к набору массы тела.
Ген аппетита FTO был открыт европейскими учеными десять лет назад. Следствием различных вариантов его мутаций 

26 января 2017, 04:55
Ученые рассказали, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

Ученые рассказали, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что занятия спортом не всегда оказываются полезными для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Серию экспериментов на лабораторных грызунах провели сотрудники Национального института здоровья.
Как оказалось, при повышенной физической активности в середине дня подопытные мыши 

20 января 2017, 01:16
Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Американские ученые вместе с аргентинскими специалистами провели лабораторные исследования на грызунах и установили причину малоподвижного образа жизни. На такое поведение оказывает влияние биология и неправильное питание. Низкая активность наблюдается из-за дисфункции дофаминовых рецепторов типа D2.
В ходе своей работы ученые 

30 декабря 2016, 11:45
Ученые: Учеба в университете грозит ожирением

Ученые: Учеба в университете грозит ожирением

Американские ученые из штата Вермонт установили, что учеба в университете приводит к набору лишнего веса. За студенческие годы молодые люди толстеют в среднем на 4,5 кг из-за неправильного питания и отсутствия физической активности. При этом количество страдающих ожирением возрастает почти в 

12 декабря 2016, 04:07
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